وزيرة الصحة: الحجر الصحي للقادمين من دول ظهرت بها سلالة جديدة لـ (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، أن كافة المواطنين القادمين من الدول، التي ظهرت فيها السلالة الجديدة من فيروس (كورونا)، سيخضعون للحجر الصحي مدة 14 يوماً في مدينة أريحا.



وأوضحت الكيلة، خلال حديثها لإذاعة (صوت فلسطين)، أن المواطنين القادمين من دول: بريطانيا وهولندا والدنمارك واستراليا، سيتم حجرهم في حجر الأكاديمية بأريحا، لمنع وصول هذه السلالة إلى الأراضي الفلسطينية، والسيطرة عليها.



وأكدت، أن هذا الإجراء، حتى تتمكن طواقم الصحة من التحكم بالسلالة الجديدة وفحصها، خاصة أنه حتى اللحظة لا يوجد لدى الوزارة الفحوصات الخاصة بها، قائلة: "نريد أن نعرف كل هذه الأمور من خلال الدول التي ظهرت عندها هذه السلالة، وفي مقدمتها بريطانيا، حتى نتمكن من التعامل معها".



وعن الحالة الوبائية في فلسطين، أشارت إلى أن المنحنى الوبائي في كافة المحافظات، آخذ بالاستقرار، مع الأمل بأن يبدأ بالانحدار تدريجياً، لكن مع ضرورة الاستمرار بالالتزام بالكمامة والتباعد الاجتماعي.



وأضافت الوزيرة: "بعد إغلاق المحافظات الأربع والاجراءات الجديدة التي اتخذتها الحكومة، فإن المنحى الوبائي بدأ يستقر في الوطن، فيما انخفض عدد الإصابات في بعض المحافظات".



وفيما يتعلق باللقاح، أكدت الكيلة، أن فلسطين في طريقها لإبرام اتفاقية نهائية للحصول على اللقاح الروسي، وهذا ما تعهد به الرئيس فلاديمير بوتين، للرئيس محمود عباس، بأن لفلسطين حصة منه، كما وعدت إسبانيا بذلك".



وشددت على أن الرئيس، أكد خلال اجتماعه معها، ومع وزير الخارجية والمغتربين، رياض المالكي، أمس الثلاثاء، على أهمية توفير اللقاح؛ لحماية المواطنين، خاصة كبار السن والمرضى.