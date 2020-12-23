طالع تفاصيل الخارطة الوبائية لمحافظات قطاع غزة

غزة - دنيا الوطننشرت وزارة الصحة بغزة، اليوم الأربعاء، الخارطة الوبائية لفيروس (كورونا) المستجد، في قطاع غزةوكانت وزارة الصحة، بغزة، أعلنت اليوم الأربعاء، في موجز تقريرها اليومي، عن تسجيل 12 حالة وفاة و867 إصابة جديدة في محافظات القطاع، خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأشارت الصحة، إلى أن مجمل الإصابات، وصل في قطاع غزة منذ بدء الجائحة إلى 35257 إصابة.