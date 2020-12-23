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ترامب يتهم الجيش المصري باستخدام المساعدات الأمريكية لشراء أسلحة روسية

ترامب يتهم الجيش المصري باستخدام المساعدات الأمريكية لشراء أسلحة روسية
رام الله - دنيا الوطن
اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجيش المصري، باستخدام المساعدات الأمريكية؛ لشراء معدات عسكرية روسية.

ووفق موقع (روسيا اليوم)، فقد قال ترامب تعليقًا على مشروع القرار، الذي صادق عليه الكونغرس، بشأن حزمة مساعدات (كوفيد- 19)، إن أعضاء الكونغرس، لم يقرؤوا حتى مضمون المشروع، الذي يتضمن بحسب قوله مبلغ "85.5 مليون دولار لمساعدة كمبوديا، و134 مليون دولار لميانمار، و1.3 مليار دولار لمصر، حيث سيخرج الجيش المصري لشراء معدات عسكرية روسية بشكل شبه حصري، و25 مليون دولار لبرامج الديمقراطية في باكستان، وعناصر أخرى غير ضرورية للإغاثة من فيروس كورونا".

وهدد ترامب، بعدم التوقيع على مشروع قانون بقيمة 892 مليار دولار لإغاثة الأمريكيين من تداعيات فيروس (كورونا)، ودعا إلى ضرورة تعديله.

وقال: إن "مشروع القانون الذي يخططون الآن لإرساله إلى مكتبي، مختلف كثيراً عما كان متوقعاً... إنه حقا وصمة عار".

 

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