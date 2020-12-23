ياسر بوزيه: 50 ألف لقاح إنفلونزا متوفرة في مراكز الرعاية الأولية

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خاص دنيا الوطن - بهاء بركات

صرح مدير عام الصحة العامة، ياسر بوزيه، أن تم توفير لقاح الإنفونزا من خلال (يونيسف)، وتم توزيعه على مراكز الرعاية الصحية الأولية في كافة محافظات الوطن الشمالية والجنوبية، لتقديمه للفئات، التي تم تسجيلها مسبقاً من خلال منظمة الصحة العالمية، وبالتالي تم إحضار من يقارب 50 ألف جرعة.



وأضاف بوزيه لـ "دنيا الوطن": أنه تم العمل على توفير اللقاح للفئات، التي يمكن أن يحدث معها مضاعفات في حالة الإصابة بالإنفلونزا مثل كبار السن، والأشخاص الذين يعانون من أمراض ومشاكل مرتبطة بالمناعة، حيث إن عيادات الرعاية الأولية، يكون لديها قوائم بالفئات التي هي بحاجة للقاح، كما أن طعم الإنفلونزا مهم في كل موسم شتاء، وخاصة في هذا العام خاصة لتشابه بعض أعراض الإنفلونزا مع أعراض فيروس (كورونا).