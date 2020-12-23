قمصية: القطاع السياحي تكبد خسائر بقيمة مليار ونصف المليار دولار

رابط مختصر:

خاص دنيا الوطن - بهاء بركات

صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة السياحة، جريس قمصية، أنه من 5 آذار/ مارس، وتوقف الحركة سياحية وإعلان حالة الطوارئ توقفت كافة القطاعات السياحية في فلسطين الأمر الذي أدى لخسائر كبيرة في هذا القطاع خاصة أن السياحة كانت تستعد لموسم سياحي مزدهر وذلك بسبب تزايد اقبال السياح في السنوات السابقة، ومن ثم وبسبب جائحة كورونا توقفت الحركة السياحية دون سابق إنذار الامر الذي خلف خسائر كبيرة في القطاع السياحي ، فمع نهاية العام الحالي ستبلغ مجمل خسائر القطاع السياحي في كافة تفرعاته قرابة مليار ونصف المليار دولار .



وبين قمصية لـ "دنيا الوطن" أن فترة أعياد الميلاد في مدينة بيت لحم بشكل خاصة بالعادة ما تستقبل أعداد كبيرة جداً من السياح والزوار من كافة انحاء العالم، فالمدينة على سبيل المثال تملك 72 فندقاً سياحياً، وأكثر من 100 متجر من المتاجر للتحف الشرقية، وقرابة 450 مشغلاً للحرف التقليدية، ومجموعة كبيرة من قطاعات الخدمات السياحي من مطاعم، وكذلك مجموعة كبيرة من العالمين في هذه المؤسسات، كل هؤلاء كانوا يعتمدون بشكل كبير على موسم الأعياد، الامر الذي كبدهم خسائر كبيرة مع توقف الموسم بسبب جائحة (كورونا).



وذكر قمصية أن منذ بداية الجائحة عملت الوزارة على مجموعة البرامج والدراسات في عدة اتجاهات، أولها أهمية دعم صمود المؤسسات السياحية والعاملين في هذه المؤسسات لمواجهة هذه الأزمة التي تسببت فيها الجائحة، والأزمات التابعة لها من الشيكات العائدة، والقروض البنكية، بالتالي كان هناك تواصل مع كافة الجهات من سلطة النقد، والحكومة الفلسطينية لوضع حلول لكل مشكلة تواجه قطاع السياحة، وكما كان هناك مجموعة من القرارات التي اخذاتها الحكومة بالتنسيق مع وزارة السياحة منها إعفاء رسوم الترخيص لكل المؤسسات السياحية لعام 2020 ، ومنها دفع الضريبة لمؤسسات السياحية بنسبة 50% والـ 50% المتبقية أيضاً تم دفعها، وتم تعويض الفنادق التي استخدمت في الحجر الصحي من قبل وزارة الصحة، ودفع تعويضات للعاملين في القطاعات السياحية من خلال وقفة عز ووزارتي التنمية والعمل.



ووضح قمصية أنه تم العمل على مجموعة من القرارت من الحكومة الفلسطينية مثل الإعفاءات الضريبية، والتواصل مع الجهات المانحة لمحاولة استقطاب مشاريع تطويرية وتنموية تساعد المؤسسات السياحية على الصمود ومواجهة جائحة كورونا، وكما تعمل الوزارة على كيفية ضمان قدرة القطاع السياحي بالحفاظ على القدرة بالعودة للعمل بعد انتهاء الجائحة،بالتالي يجب أن نكون جاهزين لما بعد الجائحة بطواقم مدربة على العمل في قطاع السياحة فيما بعد (كورونا).