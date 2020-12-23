الاحتلال يشن حملة دهم واعتقالات في الضفة والقدس



وداهمت قوات الاحتلال، منزل مدير مكتب نادي الأسير إبراهيم النمر حمارشة في المخيم، وأجرت عملية تفتيش واسعة داخلة وعبثت بمحتوياته، ثم قامت باعتقاله واعتقال ابن شقيقه مجد يحيى حمارشة، قبل أن تفرج عنهما لاحقاً.



وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال شابين، وأطلقت قنابل الغاز داخل قرية العيسوية بالقدس المحتلة.



وفي اعتداءات المستوطنين الليلة الماضية أيضاً، رشق مستوطنون المركبات الفلسطينية بالحجارة على مفترق معبر بلدة عورتا ووسط حوارة جنوبي نابلس ومفترق بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، وبين قريتي الفندق وجيت على الطريق ما بين نابلس وقلقيلية.



ورصد التقرير الدوري الذي يصدره المكتب الإعلامي لحركة (حماس) في الضفة ارتكاب قوات الاحتلال (2050) انتهاكاً بحق الشعب الفلسطيني وأرضه في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.



وبلغ عدد المعتقلين (417) مواطنًا، وعدد الاقتحامات لمناطق مختلفة في الضفة والقدس (341) اقتحاماً، وعدد الحواجز الثابتة والمؤقتة في مناطق مختلفة (500) حاجز، فيما بلغت عدد مداهمات منازل المواطنين (117) مداهمة، وفق التقرير.



وتعتبر مناطق القدس والخليل ورام الله، الأكثر تعرضاً للانتهاكات الإسرائيلية، بواقع (348، 276، 265) انتهاكاً على التوالي.

رام الله - دنيا الوطنداهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء، مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة، واعتقلت عدداً من المواطنين، وشهدت بلدة قباطية في جنين مواجهات عنيفة واشتباكات مسلحة، فيما أصيب شاب برصاص الاحتلال في الخليل قبل اعتقاله.ففي جنين، شهدت بلدة قباطية جنوب جنين مواجهات عنيفة إثر اقتحام قوات الاحتلال للبلدة، وأطلق خلالها مقاومون النار صوب جنود الاحتلال.وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام خلال المواجهات العنيفة في بلدة قباطية.واعتقل قوات الاحتلال، الشاب محمد توفيق يوسف كميل، بعد مداهمة منزله، وتفتيشه والعبث بمحتوياته.كما داهمت قوات الاحتلال منزل ذوي الشهيد محمود عمر كميل منفذ عملية باب حطة في القدس المحتلة، وفتشته وعبثت بمحتوياته، وعاثت فيه خراباً، واستجوبت كافة أفراد العائلة.وفي سياق متصل، نصبت قوات الاحتلال حواجزها العسكرية على مفترق بلدة عرابة جنوب جنين، ومدخل قرية زبوبا، وأوقفت مركبات المواطنين على شارع جني- نابلس والقرى القريبة من بلدتي يعبد وعرابة، وأعاقت تحركاتهم.وفي الخليل، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، النار باتجاه مركبة فلسطينية في منطقة الجلاجل قرب بلدة بني نعيم شرق الخليل، ما أدى إلى إصابة شاب، كان يستقلها بجروح متوسطة، قبل أن يتم اعتقاله ومصادرتها.وفي السياق، تجمع عدد من المستوطنين على الطريق الالتفافي في بيت عنون شرق الخليل، وشرعوا بالاعتداء على مركبات المواطنين، بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي.وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي المواطنين منير محمد تعامرة (37 عاماً)، من قرية العروج، وقصي علي أبو مفرح (18 عاماً) من بلدة تقوع شرق بيت لحم، بعد مداهمة منزلي ذويهما وتفتيشهما.وداهمت قوات الاحتلال بقالة ومنزلي المواطنين أيمن محمود سليمان، وعلي أحمد سليمان في بلدة تقوع، واستولى على تسجيلات كاميرات المراقبة الخاصة بهما.وفي رام الله، أصيب الشاب محمد صبحي العنساوي، إثر تعرضه للدهس من قبل مستوطنين أمام مدخل بلدة نعلين غرب رام الله.وفي قلقيلية، داهمت قوات الاحتلال بلدة كفر ثلث قرب قلقيلية، وفتشت أحد المنازل، كما داهمت بلدة عزون المجاورة.وفي سلفيت، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن نزار درابيه من غزة، ويعمل في مدينة سلفيت، ويسكن فيها، وتخلل ذلك تخريب في محتويات ومرافق المنازل.وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، المواطن عاصم كمال الشلبي، بعد تفتيش منزله والعبث بمحتوياته، في مخيم نور شمس شرق طولكرم.