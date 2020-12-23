دولي

أقوى تهديد من إيران بشأن اغتيال قاسم سليماني ومحسن زادة

أقوى تهديد من إيران بشأن اغتيال قاسم سليماني ومحسن زادة
رام الله - دنيا الوطن
أكد المندوب الإيراني الدائم لدى الأمم المتحدة، مجيد تخت روانجي، مساء أمس الثلاثاء، أن اغتيال أمريكا قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني، واغتيال إسرائيل العالم النووي البارز محسن فخري زاده، يشكلان انتهاكاً دولياً كبيراً.

وانتقد مجيد تخت، خلال اجتماع افتراضي لمجلس الأمن الدولي، "السلوك الأمريكي والإسرائيلي"، وقال: "من الأمثلة الحية على السياسات الأمريكية الفاشلة، الاغتيال الوحشي للشهيد قاسم سليماني قبل حوالي سنة، ويعتبر هذا العمل الإرهابي، الذي تم بإيعاز من أمريكا، انتهاك سافر للقوانين الدولية"، وذلك حسب وكالة (فارس) الإيرانية.

وأضاف: "إن هناك خيوطاً تكشف أن اغتيال العالم الإيراني البارز محسن فخري زادة، "تم تنفيذه من قبل الكيان الصهيوني، أقرب الحلفاء الأمريكيين في المنطقة، والذي لديه ماض أسود وطويل في تنفيذ الاغتيالات الإرهابية، ضد العلماء النوويين الإيرانيين".

في سياق متصل، قال المندوب الإيراني: "إن المصدر الوحيد لانعدام الأمن والاستقرار في المنطقة، هو تواجد عدد كبير من القوات الأمريكية في أغلب الدول المجاورة لإيران والخليج وبحر عمان، وسيل الأسلحة الأمريكية والأوروبية، الذي يتدفق نحو هذه المنطقة"، مؤكداً أن الوقت قد حان لتتعاون دول المنطقة مع بعضها بحسن نية، وأن مبادرتنا للسلام في الخليج تهدف لتقريب دول المنطقة وحل خلافاتها، وإرساء علاقات أكثر ودية بينها.

وقتل العالم النووي الإيراني، المتخصص في مجال الصواريخ النووية، محسن فخري زادة، إثر هجوم قرب العاصمة طهران، وقالت إيران، إن من وصفتهم بـ"عناصر عميلة للأجانب وللصهيونية العالمية" قاموا باغتيال العالم النووي محسن زادة.

أما قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، فقد قتل مع أبو مهدي المهندس القيادي في الحشد الشعبي العراقي، في 3 كانون الثاني/ يناير الماضي، في غارة أمريكية، استهدفت موكبهما بالقرب من مطار بغداد.

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