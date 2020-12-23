الصحة بغزة: 12 حالة وفاة و867 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في قطاع غزة، تسجيل 12 حالة وفاة، و867 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، وذلك بعد إجراء 2530 فحصاً مخبرياً، خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي، حول تطورات تفشي فيروس (كورونا) في قطاع غزة، إلى تعافي 580 حالة جديدة من مصابي الفيروس، فيما إجمالي تراكمي للمصابين بلغ 35257 إصابة، وبلغ إجمالي الحالات النشطة 9849 حالة.



وأوضحت الوزارة، أن إجمالي المتعافين، بلغ 25113 حالة، وإجمالي الوفيات 295 حالة وفاة، وإجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 303 حالات، فيما بلغ اجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 197 حالة.