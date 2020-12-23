فتوح يدعو كندا إلى دعم حل الدولتين

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رام الله - دنيا الوطن

دعا المفوض العام للعلاقات الدولية، عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) روحي فتوح، الحكومة الكندية إلى تصويب موقفها واتخاذ موقف معتدل وأكثر توازناً من ملف الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وأن تدعم حل الدولتين.



جاء ذلك، خلال استقباله اليوم في مكتبه بمدينة رام الله، ممثلة كندا لدى فلسطين روبن ويتلوفر، حيث استعرض فتوح خلال اللقاء

آخر المستجدات الفلسطينية، وآخر التطورات السياسية، والتصاعد المستمر في الانتهاكات الإسرائيلية، بحق الأبرياء الفلسطينيين، من قتل وتدمير والتطهير العرقي في القدس، وتهجير المواطنين في منطقة الأغوار، متطرقاً إلى قرار حكومة الاحتلال المصادقة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية المخالفة للقانون الدولي، في الأرض الفلسطينية المحتلة، مما يدمر حل الدولتين من خلال استمرار الممارسات.



وأشار فتوح الى ضرورة دعم وتبني دعوة الرئيس الفلسطيني؛ لعقد مؤتمر دولي للسلام، وحل القضية الفلسطينية وفق القانون الدولي والشرعية الدولية، والتي تدعم حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود العام 1967.



وأعرب فتوح عن أمله، في أن تعترف كندا بدولة فلسطين، وأن تتخذ موقفاً متوازناً في شأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وداعم للحقوق الفلسطينية.