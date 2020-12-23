شاهد: انحراف قطار مُحمل بالنفط في واشنطن واندلاع النار بعرباته









رام الله - دنيا الوطناندلع حريق بقطار محمل بالنفط الخام، بعد خروجه عن مساره في مقاطعة واتكوم بواشنطن الأمريكية، وأصدرت السلطات أوامر بإجلاء السكان بمحيط نصف ميل من موقع الحادث.وقالت هيئة السكك الحديدية BNSF في بيان على (تويتر): "إن القطار انحرف عن مساره في ساعة متأخرة من صباح الثلاثاء وخرجت خمس عربات عن السكة"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وأشارت إلى اندلاع حريق في عربات القطار الأخيرة، وأن أطقم الاستجابة للطوارئ، تعمل على تقييم الوضع.وتم الإعلان عن الإخلاء على الإنترنت من قبل مسؤول العلاقات العامة في ولاية واشنطن، الذي حث جميع "السكان والزوار" على مغادرة المنطقة المجاورة للقطار المشتعل حيث تشمل منطقة الإخلاء مدرسة ابتدائية وكنيسة والعديد من الشركات.ولم يتم بعد تحديد سبب الحادث، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات حتى الآن.ووقع الحادث في بلدة كستر الصغيرة، التي يقل عدد سكانها عن 400 نسمة، وتقع على بعد أميال فقط من الحدود بين الولايات المتحدة وكندا.