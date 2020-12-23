كوريا الجنوبية: 1092 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية، عن تسجيل 1092 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الـ 24 ساعة الأخيرة، في ثاني أعلى حصيلة إصابات منذ انتشار الوباء.



وأغلقت السلطات الكورية الجنوبية، جميع منتجعات التزلج والمواقع السياحية الشتوية، في محاولة لوقف انتشار المرض خلال عيدي الميلاد ورأس السنة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).