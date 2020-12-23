ترامب يُهدد بعدم التوقيع على حزمة مساعدات (كورونا) أقرها الكونغرس

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رام الله - دنيا الوطن

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعدم التوقيع على مشروع قانون بقيمة 892 مليار دولار لإغاثة الأمريكيين من تداعيات فيروس (كورونا)، ودعا إلى ضرورة تعديله لزيادة مبلغ التحفيز.



ويجري تمويل عمليات الحكومة الأمريكية على أساس مؤقت حتى 28 كانون الأول/ ديسمبر في انتظار 1.4 تريليون دولار من الإنفاق الاتحادي للسنة المالية 2021، وهي جزء أيضاً من مشروع القانون، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



ومن شأن تهديد الرئيس الجمهوري المنتهية ولايته، عرقلة جهود الحزبين في الكونغرس، لتقديم المساعدة لمن انقلبت حياتهم رأسا على عقب بسبب الجائحة.



وقال ترامب في مقطع مصور على (تويتر*، "مشروع القانون الذي يخططون الآن لإرساله إلى مكتبي، مختلف كثيراً عما كان متوقعاً... إنه حقاً وصمة عار".



وأقر كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ، التشريع بأغلبية ساحقة يوم الاثنين.



وقال ترامب: إنه يريد من الكونغرس زيادة مبلغ التحفيز إلى 2000 دولار للأفراد أو 4000 دولار للأزواج، بدلا من 600 دولار للأفراد في مشروع القانون الحالي.



وأضاف: "كما أطلب من الكونغرس، أن يتخلص فوراً من عناصر الهدر غير الضرورية في هذا التشريع، وأن يرسل لي مشروع قانون مناسب، وإلا ستضطر الإدارة التالية إلى تقديم حزمة إغاثة من كوفيد".