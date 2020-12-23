محافظ بيت لحم يُقرر إغلاق مكتب وزارة الثقافة بسبب فيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

قرر محافظ بيت لحم، كامل حميد، اليوم الأربعاء، اغلاق مكتب وزارة الثقافة، بسبب ظهور حالات مصابة بفيروس (كورونا).



وسيتم الإغلاق بدءًا من صباح اليوم الأربعاء، وحتى مساء السبت المقبل، لإفساح المجال لطواقم الطب الوقائي بحصر دائرة المخالطين للمصابين، وأخذ العينات والمسوحات للحد من انتشار الفيروس.