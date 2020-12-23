الاحتلال يُغلق الموقع الأثري في سبسطية تمهيداً لاقتحام المستوطنين

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رام الله - دنيا الوطن

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، الموقع الأثري في بلدة سبسطية شمال نابلس، تمهيداً لاقتحام المستوطنين.



وقال رئيس بلدية سبسطية، محمد عازم: ان قوات كبيرة من جيش الاحتلال، اقتحمت البلدة، وأغلقت الموقع الأثري أمام المواطنين، تمهيداً لاقتحامه من قبل مجموعات المستوطنين.



وذكر أن المستوطنين، يطلقون دعوات لاقتحام الموقع بشكل أسبوعي، بحماية جيش الاحتلال، في إطار سعيهم للاستيلاء عليه.