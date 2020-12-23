دولي

الصحة العالمية: إصابات (كورونا) الأسبوعية بالعالم سجلت أعلى مستوى.. نصفها بالأمريكيتين

الصحة العالمية: إصابات (كورونا) الأسبوعية بالعالم سجلت أعلى مستوى.. نصفها بالأمريكيتين
رام الله - دنيا الوطن
أفادت منظمة الصحة العالمية، بأن إصابات (كورونا) الأسبوعية سجلت أعلى مستوى منذ بدء الجائحة، وأن نصف الإصابات في الأمريكتين.

ووفق شبكة (رويترز) فقد أظهرت البيانات، استمرار اتجاه تزايد الإصابات هذا الشهر، مع بدء عمليات التطعيم في بعض البلدان.

وأوضحت المنظمة، في تقريرها الوبائي الأسبوعي، أن الحالات الجديدة، زادت 6% أو 4.6 مليون في الأسبوع المنتهي في 20 كانون الأول/ ديسمبر.

وارتفعت الوفيات الجديدة 4% أو حوالي 79 ألفاً في الفترة نفسها.

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