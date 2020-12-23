بايدن يدعو ترامب للتحقيق في "الهجمات السيبرانية المنسوبة إلى روسيا"

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رام الله - دنيا الوطن

قالت قناة (CNN): "إن الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، دعا الرئيس الحالي، دونالد ترامب، إلى تحديد المسؤولين عن الهجمات السيبرانية، التي تعرضت لها مؤخراً وزارات وإدارات أمريكية مختلفة".



ونقلت عن بايدن قوله: "وقع هجوم كبير ضد المؤسسات الأمريكية، على الرغم من أننا ما زلنا لا نعرف الكثير، لكننا نعرف شيئاً واحداً، هذا الهجوم يمثل خطراً كبيراً على الأمن القومي، لم تتمكن إدارة ترامب من جعل الأمن السيبراني ضمن أولويتها، يجب إعطاء إجابة علنية وواضحة، من المسؤول عن هذا الهجوم".



وأشار بايدن، إلى أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، والمدعي العام ويليام بار، أعلنا في وقت سابق "تورط روسيا".



وأكد بايدن، أنه يجب على إدارة ترامب، أن تحدد رسمياً من يقف خلف الهجمات.



وشدد بايدن على أن ترامب، يبقى "المسؤول عن حماية المصالح الأمريكية" لمدة أربعة أسابيع أخرى، ما دام يشغل حالياً منصب الرئيس.