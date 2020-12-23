ما حقيقة وصول الوفد المصري إلى غزة لتسلم السفارة المصرية؟

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رام الله - دنيا الوطن

كشف إعلام الوفد المصري، حقيقة الأنباء المتداولة، حول وصول الوفد المصري إلى غزة اليوم الأربعاء؛ لتسلم السفارة المصرية.



وقال إعلام الوفد المصري، في تصريحٍ مقتضبٍ: إنّه لا صحة للأنباء التي تنتشر عن وصول وفد إداري؛ لتسلم السفارة المصرية في غزة، داعيًا إلى عدم الانجرار وراء شائعات لا أساس لها من الصحة.