ما حقيقة وصول الوفد المصري إلى غزة لتسلم السفارة المصرية؟
رام الله - دنيا الوطن
كشف إعلام الوفد المصري، حقيقة الأنباء المتداولة، حول وصول الوفد المصري إلى غزة اليوم الأربعاء؛ لتسلم السفارة المصرية.
وقال إعلام الوفد المصري، في تصريحٍ مقتضبٍ: إنّه لا صحة للأنباء التي تنتشر عن وصول وفد إداري؛ لتسلم السفارة المصرية في غزة، داعيًا إلى عدم الانجرار وراء شائعات لا أساس لها من الصحة.
كشف إعلام الوفد المصري، حقيقة الأنباء المتداولة، حول وصول الوفد المصري إلى غزة اليوم الأربعاء؛ لتسلم السفارة المصرية.
وقال إعلام الوفد المصري، في تصريحٍ مقتضبٍ: إنّه لا صحة للأنباء التي تنتشر عن وصول وفد إداري؛ لتسلم السفارة المصرية في غزة، داعيًا إلى عدم الانجرار وراء شائعات لا أساس لها من الصحة.
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