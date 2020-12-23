مقتل ثلاثة رجال شرطة في عملية إطلاق نار بفرنسا



ونقلت الوكالة ذاتها، عن ممثلي الادعاء بفرنسا، أن ثلاثة رجال شرطة، قتلوا بالرصاص، وأصيب رابع في وسط فرنسا.



وأفادت قناة (BFMTV) بأن رجال الشرطة الثلاثة، كانوا يستجيبون لبلاغ عن عنف منزلي ضد امرأة، وعندما وصلت الشرطة إلى مكان البلاغ، أطلق المهاجم النار عليهم، ثم أحرق المنزل، في حين أن المرأة التي كانت تتعرض للعنف المنزلي آمنة.



وأوضحت وزارة الداخلية الفرنسية، أن عناصر الشرطة الذين قتلوا، كانوا قد استجابوا لحادث عنف منزلي ضد امرأة، تم الإبلاغ عنه.

رام الله - دنيا الوطنلقيت ثلاثة رجال شرطة مصرعهم، فيما أصيب رابع، في عملية إطلاق نار وقعت، صباح اليوم الأربعاء، وسط فرنسا، بحسب ما جاء على موقع وكالة (فرانس برس).