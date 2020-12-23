الجزائر: 18 ولاية تُسجل صفر إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، أن 18 ولاية لم تسجل أي إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الساعات الـ 24 الماضية.



ووفق جريدة (الشروق) فإن 37 ولاية، سجلت أقل من 9 حالات، في حين سجلت 11 ولاية أكثر من 10.



وأضافت الوزارة، أنه تم تسجيل 410 حالات جديدة، أي بنسبة 0.9 حالة لكل 100 ألف نسمة خلال 24 ساعة.



يذكر، أن الجزائر، سجلت اليوم 410 إصابات جديدة و23 وفاة، فيما تماثل 376 مصاباً للشفاء، فيما يخضع 49 مصاباً للعناية المركزة.