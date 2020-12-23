الاحتلال يُصيب شابًا بالرصاص شرق الخليل ثم يعتقله

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب شاب برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، في منطقة الجلاجل قرب بلدة بني نعيم شرق الخليل.



وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي، أطلقت النار باتجاه مركبة فلسطينية في منطقة الجلاجل، ما أدى إلى إصابة شاب كان يستقلها بجروح متوسطة، قبل أن يتم اعتقاله، والاستيلاء عليها.



وفي السياق، تجمع عدد من المستوطنين على الطريق الالتفافي في بيت عنون شرق الخليل، وشرعوا بالاعتداء على مركبات المواطنين، بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي.