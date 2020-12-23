بعد حل (كنيست).. غانتس يدرس اعتزال الحياة السياسية

بيني غانتس رئيس حزب أزرق أبيض

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رام الله - دنيا الوطن

قالت القناة 13 في التلفزة الإسرائيلية: إن زعيم حزب (أزرق أبيض) بيني غانتس، يدرس اعتزال الحياة السياسية.



وذكرت القناة، أنه "على خلفية الإعلان عن حل (كنيست) يوم أمس، فإن بيني غانتس، وجابي أشكنازي قائدي (أزرق أبيض) يدرسان عدم المشاركة في الانتخابات المقبلة، والانسحاب من الحياة السياسية.



يشار إلى أن (كنيست) حل نفسه، أمس الثلاثاء، وتقرر إجراء انتخابات في 23 آذار/ مارس، وسط استطلاعات رأي تشير إلى أن غانتس وحزبه، سيحصلان على 6 مقاعد فقط.