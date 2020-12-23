شاهد: غرس شجرة زيتون باسم الرئيس الجزائري تبون في أعلى جبل بالقدس

رام الله - دنيا الوطنغرست مؤسسة "سيدة الأرض" الفلسطينية، شجرة زيتون في أعلى منطقة بمدينة القدس، بجبل الزيتون، باسم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.وجاء في بيان للمؤسسة، أنها "غرست الشجرة بموقع صعود يسوع، وموطن قبر مريم العذراء، وقبر الناسكة رابعة العدوية، في مبادرة احترام وتشريف للرئيس الجزائري، ورمزية عالية تعبر عن أن للجزائر مباركة خاصة".وأشادت المؤسسة، بمواقف الرئيس تبون تجاه فلسطين، معتبرة إياها بـ "مثابة ضوء ينير الوجدان الفلسطيني والعربي".وتابعت: "هذه الشجرة المباركة، تضرب في أرض مباركة أصلها فلسطيني ثابت، وفرعها جزائري في السماء".