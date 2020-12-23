ملك المغرب: نتطلع لعلاقات راسخة وطويلة مع إسرائيل

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رام الله - دنيا الوطن

أكد العاهل المغربي، الملك محمد السادس، على تطلع بلاده لبناء علاقات راسخة وكاملة وطويلة المدى مع إسرائيل.



وناقش الملك السادس، أمس، خلال لقائه الوفد الأمريكي الإسرائيلي المشترك، برئاسة جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي، ورئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، مائير بن شبات، في قصره بالرباط، العلاقات المتبلورة بين البلدين، وفق ما نقل موقع (هسبريس) المغربي.



بدوره، وجه بن شبات، باللهجة المغربية، نيابة عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الدعوة للعاهل المغربي لزيارة إسرائيل.



وأضاف: "العلاقات مع المغرب لها معنى خاص، يتجاوز الجوانب السياسية والاقتصادية، وقد تطلع العديد من مواطني إسرائيل، من أبناء الطائفة المغربية إلى وصول هذه اللحظة".