الاحتلال يعتقل شابين من بيت لحم ويستولي على تسجيلات كاميرات مراقبة

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، شابين من مدينة بيت لحم، واستولت على تسجيلات كاميرات مراقبة.



وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال، اعتقلت المواطنين منير محمد تعامرة (37 عاماً)، من قرية العروج، وقصي علي أبو مفرح (18 عاماً) من بلدة تقوع، بعد مداهمة منزلي ذويهما وتفتيشهما.



وأضافت المصادر، أن الاحتلال داهم بقالة ومنزلي المواطنين أيمن محمود سليمان، وعلي أحمد سليمان في بلدة تقوع، واستولى على تسجيلات كاميرات المراقبة الخاصة بهما.