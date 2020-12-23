الجزائر وتونس تمنعان طائرة التطبيع الإسرائيلية من دخول مجالهما الجوي

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رام الله - دنيا الوطن

قالت وسائل إعلام تونسية: إن تونس والجزائر، لم تسمحا أمس الثلاثاء، للرحلة (إل واي 555) القادمة من تل أبيب إلى مدينة الرباط المغربية، بالمرور عبر أجوائهما، مجبرتا إياها على اتخاذ مسار غير مباشر.



ووفق قناة (نسمة) التونسية، فإن الرحلة اتخذت مساراً شمالياً يمر بالبحر الأبيض المتوسط عبر المجال الجوي اليوناني، ثم الإيطالي ومنه إلى الإسباني، وأخيراً إلى العاصمة المغربية، نظراً لإغلاق تونس والجزائر سماءهما أمام الطيران الإسرائيلي.



كانت هذه أول رحلة تجارية مباشرة بين إسرائيل والمغرب، وانطلقت من مطار بن غوريون في تل أبيب متوجهة إلى الرباط، وعلى متنها وفد إسرائيلي- أمريكي يترأسه صهر الرئيس الأمريكي ومستشاره جاريد كوشنر.