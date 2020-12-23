دولي

العثور على أنواع جديدة من فيروس (كورونا) في الإكوادور

العثور على أنواع جديدة من فيروس (كورونا) في الإكوادور
رام الله - دنيا الوطن
أكدت جامعة إسبيريتو سانتو في الإكوادور، أن مجموعة من علمائها، اكتشفت أنواعاً جديدة من فيروس (كورونا)، يمكن أن يؤثر أحدها على تزايد المرض، لكن لا علاقة لها بالسلالة البريطانية.

وقالت الجامعة، وفق ما نقلت شبكة (روسيا اليوم): إن الباحثين قاموا بحفظ مواد وراثية من أكثر من 2.5 ألف عينة من 22 مقاطعة في البلاد، مما أتاح تحديد نوع سلالة الفيروس التي ظهرت في كل مدينة، وما إذا كانت هناك طفرات للفيروس.

وأوضح العلماء، أنه "تم تحديد نوع جديد من فيروس (SARS-CoV-2)، وهناك شكوك في أنه قد يلعب دوراً في الزيادة السريعة في انتشار عدوى الفيروس، ولم تظهر دراسة الفيروسات المحلية وجود أي تشابه جيني لها مع الفيروس البريطاني.

وأشارت الجامعة، إلى أنه تم تحديد نوعين آخرين من الفيروس في البلاد، ظهرا بين شهري تموز/ يوليو وتشرين الثاني/ نوفمبر.

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