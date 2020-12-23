شؤون فلسطينية

تعرف على تفاصيل المنخفض الجوي اليوم

تعرف على تفاصيل المنخفض الجوي اليوم
رام الله - دنيا الوطن
تتأثر البلاد بمنخفض جوي ضحل، لذا يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار بين الحين والآخر فوق معظم المناطق، قد تكون الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

هذه الليلة: يكون الجو بارداً في معظم المناطق، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار بين الحين والآخر فوق معظم المناطق، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

الخميس24/12/2020: يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي؛ لذا يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً في معظم المناطق، حيث يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً، وتضعف فرصة الهطول خلال ساعات الليل والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

الجمعة 2020/12/25: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وبارداً فوق المناطق الجبلية، بارداً نسبياً في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

السبت 2020/12/26: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وبارداً فوق المناطق الجبلية، بارداً نسبياً في بقية المناطق، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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