إسرائيل: (كنيست) تحل نفسها والانتخابات المبكرة في 23 مارس



وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأنه لا يرغب في تبكير موعد الانتخابات، محملاً رئيس (أزرق أبيض)، بيني غانتس المسؤولية عن الأزمة، بسبب دعمه لما وصفه بدكتاتوره لموظفي اليسار.

أفاد استطلاع للرأي أجرته قناة (كان) الإسرائيلية، بأنه في حال جرت انتخابات اليوم في إسرائيل، فإن (ليكود) بزعامة رئيس الوزراء الحالي، بنيامين نتنياهو، سيحصل على 28 مقعداً.





كما أفاد، بأن الحزب الجديد، برئاسة غدعون ساعر، سيحصل على 20 مقعداً، أمام حزب (يمينا) الذي يتزعمه وزير الجيش الأسبق، نفتالي بينت، سيحصل على 15 مقعداً.





ومن جهته عقب (أزرق أبيض)، بالقول: إن "مداناً بجرائم جنائية"، في إشارة إلى نتنياهو، "يجر الدولة إلى أربع معارك انتخابية، ولولا محاكمته لكان كل شيء على ما يرام".في ظل الأزمة السياسية، التي تعصف بإسرائيل،وأظهر استطلاع لـ (القناة 12)، صورة مماثلة لتقاسم مقاعد البرلمان، ولا يتمكن (ليكود) فيهما من تشكيل حكومة بدون ساعر.