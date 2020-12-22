شاهد: "بابا نويل" وشجرة عيد الميلاد بمتاجر السعودية لأول مرة في التاريخ











رام الله - دنيا الوطنفي مشهد غير مألوف في المملكة العربية السعودية، أصبحت أشجار عيد الميلاد وأنوار الزينة بألوانها المختلفة، تباع في محلات الهدايا في العاصمة الرياض.وفي السنوات الأخيرة بدأت هذه المبيعات بالظهور تدريجيا في المملكة، في بادرة لتخفيف القيود الاجتماعية بعدما تعهد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بقيادة مملكة "معتدلة ومتحررة" من الأفكار المتشددة.ومن المعروف في المملكة أنها تحظر ممارسة أي شعائر دينية على أراضيها غير الشعائر الإسلامية.وبالإضافة إلى أشجار عيد الميلاد، يبيع متجر الهدايا زي بابا نويل والأضواء وغيرها، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).