سلفيت: الشرطة والأجهزة الأمنية تضبط وتتلف 30 مركبة ودراجة غير قانونية



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه وخلال النشاط الشرطي المستمر وتكثيفه في أنحاء المحافظة من قبل إدارات وأقسام ومراكز شرطة المحافظة بهدف القضاء على كافة المظاهر السلبية وغير القانونية ونشر الأمن والأمان بين المواطنين فقد قامت الشرطة وبإسناد من الأمن الوطني والاستخبارات العسكرية بضبط 28 مركبة ودراجتين وجميعها غير قانونية وقامت بإتلافها.

رام الله - دنيا الوطنضبطت الشرطة والأمن الوطني والاستخبارات العسكرية 30 مركبة ودراجة غير قانونية في سلفيت.