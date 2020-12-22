دولي

بايدن: إدارة ترامب فشلت في إعطاء الأولوية للأمن السيبراني

بايدن: إدارة ترامب فشلت في إعطاء الأولوية للأمن السيبراني
جو بايدن
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إن إدارة الرئيس دونالد ترامب "فشلت في إعطاء الأولوية للأمن السيبراني".

وشدد على أن انتهاك الأمن السيبراني يشكل خطراً كبيراً على الأمن الوطني، وقد تم التخطيط له وتنظيمه بعناية، مشيرا إلى أن "جهات أجنبية كانت تحضر لعملية اختراق منذ حوالي العام على الأقل"، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

وقال "لا أرى دليلا على أن الهجوم السيبراني تحت السيطرة"، مضيفا: "هذه الهجمات لا يمكن أن تستمر دون أن نحصل على الأجوبة المطلوبة"، متعهدا بـ"خطوات مهمة لإخضاع المسؤولين للمساءلة".

وأعلن أن "الولايات المتحدة سترد على أي هجوم الإلكتروني"، لكنه قال إنه لن يناقش الخيارات المتاحة.

وقبل أيام، زعمت وسائل إعلام أمريكية بأن قراصنة "متصلين بالدولة الروسية" وقفوا وراء اختراق كبير استهدف عددا من المؤسسات في الولايات المتحدة، الأمر الذي نفاه الكرملين.

أخبار ذات صلة

إسرائيل: (كنيست) تحل نفسها والانتخابات المبكرة في 23 مارس

إسرائيل: (كنيست) تحل نفسها والانتخابات المبكرة في 23 مارس

استطلاع للرأي: (ليكود) سيحصل على 28 مقعداً وساعر 20 بالانتخابات المقبلة

استطلاع للرأي: (ليكود) سيحصل على 28 مقعداً وساعر 20 بالانتخابات المقبلة

نتنياهو: قرار غانتس يجر إسرائيل إلى صناديق الاقتراع

نتنياهو: قرار غانتس يجر إسرائيل إلى صناديق الاقتراع

شركتا &#34;بايونتيك وفايزر&#34; تسلمان 12.5 مليون جرعة لقاح للاتحاد الأوروبي

شركتا "بايونتيك وفايزر" تسلمان 12.5 مليون جرعة لقاح للاتحاد الأوروبي

ملادينوف يُعلن اعتذاره عن منصب المبعوث الأممي إلى ليبيا

ملادينوف يُعلن اعتذاره عن منصب المبعوث الأممي إلى ليبيا

وزير الصحة الإسرائيلي: تأثير لقاحات (كورونا) سيبدأ بعد شهرين لثلاثة أشهر

وزير الصحة الإسرائيلي: تأثير لقاحات (كورونا) سيبدأ بعد شهرين لثلاثة أشهر

بريطانيا تسجل حصيلة يومية قياسية بإصابات فيروس (كورونا)

بريطانيا تسجل حصيلة يومية قياسية بإصابات فيروس (كورونا)

الصين تدعو الولايات المتحدة للعودة المبكرة إلى الاتفاق النووي

الصين تدعو الولايات المتحدة للعودة المبكرة إلى الاتفاق النووي

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

الصالح: سنعمل على رفع التصنيف وزيادة المخصصات المالية للهيئات المحلية التي لديها مجالس شبابية

الصالح: سنعمل على رفع التصنيف وزيادة المخصصات المالية للهيئات المحلية التي لديها مجالس شبابية

الاتحاد الأوروبي يجدد التزامه الراسخ بحل الدولتين

الاتحاد الأوروبي يجدد التزامه الراسخ بحل الدولتين

سلفيت: الشرطة والأجهزة الأمنية تضبط وتتلف 30 مركبة ودراجة غير قانونية

سلفيت: الشرطة والأجهزة الأمنية تضبط وتتلف 30 مركبة ودراجة غير قانونية

غزة: &#34;الشباب والثقافة&#34; تعلن انتهاء المرحلة الأولى من مسابقة أفضل بحث حول التطبيع

غزة: "الشباب والثقافة" تعلن انتهاء المرحلة الأولى من مسابقة أفضل بحث حول التطبيع

&#34;الخارجية&#34;: تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف جالياتنا بالعالم

"الخارجية": تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف جالياتنا بالعالم

الرئاسة الفلسطينية: الحكومة الإسرائيلية تتحمل مسؤولية استمرار إرهاب المستوطنين

الرئاسة الفلسطينية: الحكومة الإسرائيلية تتحمل مسؤولية استمرار إرهاب المستوطنين

الاحتلال يُعزز قواته في الضفة الغربية

الاحتلال يُعزز قواته في الضفة الغربية

الاحتلال يعتقل طفلاً من ذوي الاحتياجات الخاصة

الاحتلال يعتقل طفلاً من ذوي الاحتياجات الخاصة

منوعات

تعرف على فضائح زواجات الفنانين التي لم تكتمل

تعرف على فضائح زواجات الفنانين التي لم تكتمل

شاهد: جاذبية زوجة عادل كرم الثالثة

شاهد: جاذبية زوجة عادل كرم الثالثة

رضوى الشربيني تعلن توقف برنامجها وتعتذر من الجمهور

رضوى الشربيني تعلن توقف برنامجها وتعتذر من الجمهور

أنغام تخرج عن صمتها وتكشف حقيقة إصابتها بفيروس (كورونا)

أنغام تخرج عن صمتها وتكشف حقيقة إصابتها بفيروس (كورونا)

ما السر الذي تخفيه روان بن حسين لسنوات طويلة ؟

ما السر الذي تخفيه روان بن حسين لسنوات طويلة ؟

نور الغندور تعلق على مشهد تمزق الفستان في كواليس دفعة بيروت

نور الغندور تعلق على مشهد تمزق الفستان في كواليس دفعة بيروت

زوجة باسم ياخور تتعرض للانتقادات بسبب ملابسها.. وترد بعنف

زوجة باسم ياخور تتعرض للانتقادات بسبب ملابسها.. وترد بعنف

شاهد: مي كساب تتعرض للتنمر القاسي بسبب وزنها

شاهد: مي كساب تتعرض للتنمر القاسي بسبب وزنها

الظهور الأخير (للملكة) أحلام بالحجاب والكمامة

الظهور الأخير (للملكة) أحلام بالحجاب والكمامة

درة تعتذر عن دخول السباق الرمضاني للمسلسلات

درة تعتذر عن دخول السباق الرمضاني للمسلسلات

عربي

بدءاً من الأربعاء.. دبي تطلق حملة واسعة ومجانية للتطعيم ضد (كورونا) بلقاح &#34;فايزر&#34;

بدءاً من الأربعاء.. دبي تطلق حملة واسعة ومجانية للتطعيم ضد (كورونا) بلقاح "فايزر"

الكويت تعلن عن موعد وصول أول شحنة من اللقاح ضد (كورونا)

الكويت تعلن عن موعد وصول أول شحنة من اللقاح ضد (كورونا)

الأردن يُسجل انخفاضاً جديداً بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

الأردن يُسجل انخفاضاً جديداً بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

الخارجية الأمريكية تفرض عقوبات على أسماء الأسد

الخارجية الأمريكية تفرض عقوبات على أسماء الأسد