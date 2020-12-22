لليوم الثاني على التوالي.. مستوطنون يصعدون اعتداءاتهم بحق المواطنين وممتلكاتهم

وأدان الناطق الرسمي باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة، اعتداءات المستوطنين الإرهابية التي استهدفت أبناء شعبنا، ما تسبب بإصابة عدد من المواطنين وإلحاق أضرار بممتلكاتهم، واستمرار سياسة تهجير العائلات المقدسية من منازلها والاستيلاء عليها، إضافة إلى مواصلة الاعتداءات على المقدسات الاسلامية والمسيحية من خلال الاقتحامات المتكررة من قبل عصابات المستوطنين للمسجد الاقصى المبارك.





وحمل أبو ردينة في بيان، الليلة، الحكومة الإسرائيلية مسؤولية استمرار اعتداءات المستوطنين الإرهابية، ومواصلة سياسة الاستيطان وانتهاك حرمة المقدسات الاسلامية والمسيحية، مؤكدا أن الاستيطان جميعه غير شرعي ومخالف للشرعية الدولية، خاصة قرار 2334، وسيزول عن الأرض الفلسطينية مهما طال الزمن.

رام الله - دنيا الوطنتشهد مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس، منذ صباح أمس الاثنين، وحتى وقت متأخر من مساء اليوم الثلاثاء، عدة اعتداءات وهجمات نفذها مستوطنون، واستهدفت ممتلكات وبيوت المواطنين.وأصيب مساء اليوم الثلاثاء، مواطن بجروح، نتيجة دهسه من قبل مستوطن على مدخل بلدة نعلين غرب مدبنة رام الله.وقال شهود عيان: إن مواطناً أصيب عقب دهسه من قبل مستوطن، فيما أغلقت سلطات الاحتلال، مدخل بلدة نعلين، ومنعت المواطنين من الحركة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).وفي بيت لحم، هاجم مستوطنون مساء اليوم الثلاثاء، منازل المواطنين في منطقة بيت إسكاريا "خلة بلوطة"، المحاطة بمجمع مستوطنات (غوش عتصيون) المقامة على أراضي جنوب محافظة بيت لحم.وقال مصدر أمني وشهود عيان: إن مجموعة من مستوطني (غوش عتصيون) هاجمت منازل المواطنين في "خلة بلوطة" ما أثار حالة من الخوف.كما رشق مستوطنون، وتحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، سيارات المواطنين على الشارع الرئيس في بلدة تقوع شرق بيت لحم بالحجارة.وقال الناشط الشبابي في تقوع، محمد البدن: إن مجموعة من المستوطنين، تجمهروا على المدخل الغربي للبلدة وأغلقوه ورفعوا الأعلام الإسرائيلية، ورددوا الهتافات العنصرية بحق الفلسطينيين، ورشقوا سيارات المواطنين بالحجارة، ما أدى إلى إلحاق أضرار بها.وأضاف البدن، أن هذا الهجوم، الذي يقع لليوم الثاني على التوالي من قبل المستوطنين، تزامن مع إغلاق مداخل تقوع الثلاثة.وفي الخليل، تجمع عشرات المستوطنين قرب الحرم الإبراهيمي الشريف، وعند حاجزي حوارة وزعترة جنوب نابلس، مساء اليوم الثلاثاء.وشددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، من إجراءاتها عند شارع حوارة الرئيسي.وقال الناطق باسم حركة فتح في حوارة عواد نجم: إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال، ومركبات عسكرية، انتشرت على مفترقات الطرق، وبين المنازل في بلدة حوارة.وأضاف، أن عدداً من الجيبات العسكرية، تتواجد على دواري عينبوس وبيتا، ومفترق طولكرم، وحاجز زعترة العسكري، تمهيداً لمسيرة للمستوطنين في شارع حوارة و(يتسهار).وقالت مديرية أوقاف الخليل: إن اعتداءات متكررة من قبل المستوطنين، وجيش الاحتلال على صلاحيات الأوقاف في الحرم، حيث أقدم الاحتلال على تقليم أشجاره، كما تبقي سلطات الاحتلال على "شمعدان" نصبته قبل أيام على سطح الحرم.