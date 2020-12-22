الرئاسة الفلسطينية: الحكومة الإسرائيلية تتحمل مسؤولية استمرار إرهاب المستوطنين

مستوطنون - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

أدان الناطق الرسمي باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة، اعتداءات المستوطنين الإرهابية، التي استهدفت أبناء شعبنا، ما تسبب بإصابة عدد من المواطنين، وإلحاق أضرار بممتلكاتهم، واستمرار سياسة تهجير العائلات المقدسية من منازلها والاستيلاء عليها، إضافة إلى مواصلة الاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية من خلال الاقتحامات المتكررة من قبل عصابات المستوطنين للمسجد الاقصى المبارك.



وحمل أبو ردينة في بيان، الليلة، الحكومة الإسرائيلية، مسؤولية استمرار اعتداءات المستوطنين الإرهابية، ومواصلة سياسة الاستيطان، وانتهاك حرمة المقدسات الإسلامية والمسيحية، مؤكداً أن الاستيطان جميعه غير شرعي، ومخالف للشرعية الدولية، خاصة قرار 2334، وسيزول عن الأرض الفلسطينية، مهما طال الزمن، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وجدد الناطق الرسمي باسم الرئاسة، دعوة المجتمع الدولي، ومجلس الأمن إلى الإسراع بتوفير الحماية الدولية لشعبنا، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية بهذا الخصوص، والضغط على الحكومة الإسرائيلية؛ للتحرك من أجل وقف هذه الاعتداءات، حيث لا يمكن أن تبقى إسرائيل، تتصرف كدولة فوق القانون.