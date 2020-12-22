شؤون فلسطينية

الاتحاد الأوروبي يتبرع بمبلغ 4.6 مليون يورو إضافية لدعم اللاجئين الفلسطينيين

الاتحاد الأوروبي يتبرع بمبلغ 4.6 مليون يورو إضافية لدعم اللاجئين الفلسطينيين
إحدى مدارس أونروا - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
وقع الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، على تبرع إضافي بقيمة 4.6 مليون يورو من أجل الميزانية البرنامجية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) لعام 2020.

جاء ذلك للمساعدة في تلبية احتياجات لاجئي فلسطين خلال تفشي جائحة (كوفيد-19)، من خلال برامجها الصحية والإغاثية.

وجاء هذا الإعلان، وفق بيان صادر عن (أونروا)، خلال اجتماع افتراضي في 11 تشرين الثاني/نوفمبر بين المفوض العام لـ (أونروا)، فيليب لازاريني، ومفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع، أوليفر فارهيلي.

ويأتي هذا التبرع بالإضافة إلى المبلغ الذي تم صرفه في وقت سابق من هذا العام بمبلغ 82 مليون يورو لميزانية (أونروا) البرنامجية.

وأعرب لازاريني عن تقديره العميق لثقة الاتحاد الأوروبي ودعمه المستمر، قائلا: "إنني ممتن للغاية لشراكة الاتحاد الأوروبي مع (أونروا) والتزامه تجاه لاجئي فلسطين. إن هذا التبرع الإضافي يحظى بتقدير كبير في وقت تواجه فيه الوكالة أزمة مالية غير مسبوقة فاقمتها جائحة (كوفيد-19).

بدوره، قال ممثل الاتحاد الأوروبي في القدس، سفين كون فون بورغسدورف: "يسعدني جدا أن نتمكن من دفع هذه المخصصات الإضافية هذا العام. لقد كان عام 2020 عاما صعبا للغاية على لاجئي فلسطين، الذين تأثروا ليس فقط بشدة من جائحة (كوفيد-19) والأزمة المالية الخطيرة لـ (أونروا) ولكن أيضا بالتوترات السياسية والانكماش الاقتصادي في فلسطين".

وأضاف: "سيساعد هذا الدعم في معالجة الخدمات التي تشتد الحاجة إليها للفلسطينيين في مخيمات اللاجئين، ولا سيما في قطاع الصحة. يظل عمل الأونروا حاسما لجميع اللاجئين الفلسطينيين وإمكانية استمرار حل الدولتين، وكذلك لاستقرار المنطقة وأمنها".

وجاء في البيان إن الشراكة تطورت بين الاتحاد الأوروبي و(أونروا)- التي ستحتفل العام المقبل بالذكرى 50 لتأسيسها- حيث أصبح الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه أكبر مزود متعدد الأطراف للمساعدة الدولية للاجئي فلسطين. وقد عمل هذا الدعم الثابت على تمكين (أونروا) من تقديم خدمات عند الخطوط الأمامية للاجئي فلسطين في جميع أرجاء الشرق الأوسط، في ظل عدم وجود حل عادل ودائم لمحنة لاجئي فلسطين

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