شؤون فلسطينية

"الصحة" بغزة: تسجيل 867 إصابة بفيروس (كورونا) اليوم الثلاثاء

"الصحة" بغزة: تسجيل 867 إصابة بفيروس (كورونا) اليوم الثلاثاء
توضيحية
غزة - دنيا الوطن
أفادت وزارة الصحة بغزة، مساء اليوم الثلاثاء، بتسجيل 408 إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في الدورة الثانية لليوم الثلاثاء.

وأضافت في تقريرها المسائي اليومي، بشأن الحالة الوبائية في القطاع وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه بذلك يكون العدد الكلي للإصابات 867 إصابة، بعد فحص 2530 بنسبة إصابة 34.2%.

أخبار ذات صلة

لليوم الثاني على التوالي.. مستوطنون يصعدون اعتداءاتهم بحق المواطنين وممتلكاتهم

لليوم الثاني على التوالي.. مستوطنون يصعدون اعتداءاتهم بحق المواطنين وممتلكاتهم

&#34;الخارجية&#34;: تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف جالياتنا بالعالم

"الخارجية": تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف جالياتنا بالعالم

الرئاسة الفلسطينية: الحكومة الإسرائيلية تتحمل مسؤولية استمرار إرهاب المستوطنين

الرئاسة الفلسطينية: الحكومة الإسرائيلية تتحمل مسؤولية استمرار إرهاب المستوطنين

الاتحاد الأوروبي يتبرع بمبلغ 4.6 مليون يورو إضافية لدعم اللاجئين الفلسطينيين

الاتحاد الأوروبي يتبرع بمبلغ 4.6 مليون يورو إضافية لدعم اللاجئين الفلسطينيين

شاهد: المراقب العام لوزارة الداخلية بغزة يتفقد إجراءات اختبارات اللياقة لتوظيف الإناث

شاهد: المراقب العام لوزارة الداخلية بغزة يتفقد إجراءات اختبارات اللياقة لتوظيف الإناث

الاحتلال يُعزز قواته في الضفة الغربية

الاحتلال يُعزز قواته في الضفة الغربية

الاحتلال يعتقل طفلاً من ذوي الاحتياجات الخاصة

الاحتلال يعتقل طفلاً من ذوي الاحتياجات الخاصة

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

&#34;الخارجية&#34;: تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف جالياتنا بالعالم

"الخارجية": تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف جالياتنا بالعالم

الرئاسة الفلسطينية: الحكومة الإسرائيلية تتحمل مسؤولية استمرار إرهاب المستوطنين

الرئاسة الفلسطينية: الحكومة الإسرائيلية تتحمل مسؤولية استمرار إرهاب المستوطنين

الاحتلال يُعزز قواته في الضفة الغربية

الاحتلال يُعزز قواته في الضفة الغربية

الاحتلال يعتقل طفلاً من ذوي الاحتياجات الخاصة

الاحتلال يعتقل طفلاً من ذوي الاحتياجات الخاصة

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

مستوطنو (كريات أربع) يعتدون على المواطنين

مستوطنو (كريات أربع) يعتدون على المواطنين

مستوطنون يضعون &#34;كرفاناً&#34; على أراضي قرية أم الريحان

مستوطنون يضعون "كرفاناً" على أراضي قرية أم الريحان

قلقيلية: 19 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) من المخالطين

قلقيلية: 19 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) من المخالطين

منوعات

تعرف على فضائح زواجات الفنانين التي لم تكتمل

تعرف على فضائح زواجات الفنانين التي لم تكتمل

شاهد: جاذبية زوجة عادل كرم الثالثة

شاهد: جاذبية زوجة عادل كرم الثالثة

رضوى الشربيني تعلن توقف برنامجها وتعتذر من الجمهور

رضوى الشربيني تعلن توقف برنامجها وتعتذر من الجمهور

أنغام تخرج عن صمتها وتكشف حقيقة إصابتها بفيروس (كورونا)

أنغام تخرج عن صمتها وتكشف حقيقة إصابتها بفيروس (كورونا)

ما السر الذي تخفيه روان بن حسين لسنوات طويلة ؟

ما السر الذي تخفيه روان بن حسين لسنوات طويلة ؟

نور الغندور تعلق على مشهد تمزق الفستان في كواليس دفعة بيروت

نور الغندور تعلق على مشهد تمزق الفستان في كواليس دفعة بيروت

زوجة باسم ياخور تتعرض للانتقادات بسبب ملابسها.. وترد بعنف

زوجة باسم ياخور تتعرض للانتقادات بسبب ملابسها.. وترد بعنف

شاهد: مي كساب تتعرض للتنمر القاسي بسبب وزنها

شاهد: مي كساب تتعرض للتنمر القاسي بسبب وزنها

الظهور الأخير (للملكة) أحلام بالحجاب والكمامة

الظهور الأخير (للملكة) أحلام بالحجاب والكمامة

درة تعتذر عن دخول السباق الرمضاني للمسلسلات

درة تعتذر عن دخول السباق الرمضاني للمسلسلات

عربي

بدءاً من الأربعاء.. دبي تطلق حملة واسعة ومجانية للتطعيم ضد (كورونا) بلقاح &#34;فايزر&#34;

بدءاً من الأربعاء.. دبي تطلق حملة واسعة ومجانية للتطعيم ضد (كورونا) بلقاح "فايزر"

الكويت تعلن عن موعد وصول أول شحنة من اللقاح ضد (كورونا)

الكويت تعلن عن موعد وصول أول شحنة من اللقاح ضد (كورونا)

الأردن يُسجل انخفاضاً جديداً بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

الأردن يُسجل انخفاضاً جديداً بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

الخارجية الأمريكية تفرض عقوبات على أسماء الأسد

الخارجية الأمريكية تفرض عقوبات على أسماء الأسد