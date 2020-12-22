"الصحة" بغزة: تسجيل 867 إصابة بفيروس (كورونا) اليوم الثلاثاء

توضيحية

رابط مختصر:

غزة - دنيا الوطن

أفادت وزارة الصحة بغزة، مساء اليوم الثلاثاء، بتسجيل 408 إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في الدورة الثانية لليوم الثلاثاء.



وأضافت في تقريرها المسائي اليومي، بشأن الحالة الوبائية في القطاع وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه بذلك يكون العدد الكلي للإصابات 867 إصابة، بعد فحص 2530 بنسبة إصابة 34.2%.