المغرب: مكاتب التمثيل الدبلوماسي في تل أبيب والرباط ستفتتح بغضون أسبوعين

الملك المغربي لدى استقباله كوشنير مسؤول الأمن القومي الإسرائيلي

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قال وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، إنه تم التوقيع على إعلان مشترك ثلاثي بين المغرب وإسرائيل والولايات المتحدة.



وأضاف في مؤتمر صحفي، بمناسبة زيارة الوفدين الأميركي والإسرائيلي إلى الرباط، بأن عهداً جديداً بتدشين العلاقة بين المغرب وإسرائيل.



وقال وزير الخارجية المغربي، إنه سيتم إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل، مشيراً إلى أن "مكاتب التمثيل الدبلوماسي في تل أبيب والرباط، ستفتتح في غضون أسبوعين".



من جهته، قال كبير مستشاري البيت الأبيض، غاريد كوشنر: إن الاجتماعات مع الجانب المغربي، كانت مثمرة واستثنائية.



وأضاف: بأن المغرب وإسرائيل، يتجهان لبناء علاقات دبلوماسية كاملة، مشيراً إلى "أننا ممتنون للعاهل المغربي على رؤيته الاستراتيجية"، وفق تعبيره.



وأكد بأن الولايات المتحدة، تعترف بسيادة المغرب على الصحراء المغربية، مشيراً إلى أنها تدفع باتجاه حل دائم وعادل، بشأن الصحراء الغربية.