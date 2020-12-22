استطلاع للرأي: (ليكود) سيحصل على 28 مقعداً وساعر 20 بالانتخابات المقبلة

توضيحية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أفاد استطلاع للرأي أجرته قناة (كان) الإسرائيلية، بأنه في حال جرت انتخابات اليوم في إسرائيل، فإن (ليكود) بزعامة رئيس الوزراء الحالي، بنيامين نتنياهو، سيحصل على 28 مقعداً.



كما أفاد، بأن الحزب الجديد، برئاسة غدعون ساعر، سيحصل على 20 مقعداً، أمام حزب (يمينا) الذي يتزعمه وزير الجيش الأسبق، نفتالي بينت، سيحصل على 15 مقعداً.





وفيما يتعلق بالقائمة العربية المشتركة، فتحصل على 11، بينما حزب (هناك مستقبل) فإنه سيحصل على 13 مقعداً.



وحزب (أزرق أبيض) الذي يتزعمه وزير الجيش الحالي، بيني غانتس، فإنه سيحصل عى ستة مقاعد فقط، بينما (شاس) ثمانية مقاعد، و(يهدوت هتوراة) سبعة مقاعد، و(إسرائيل بيتنا) ستة مقاعد، و(ميرتس) ستة مقاعد.



وأفادت قناة (كان)، بأنه من المرجح، "ما لم يحدث شيء غير متوقع"، أن تحل (كنيست) تلقائياً بعد أقل من ثلاث ساعات من الآن (عند منتصف الليل)، على أن تجرى الانتخابات في 23 من شهر آذار/ مارس المقبل.