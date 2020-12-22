عاجل

  • مستشار الأمن القومي الإسرائيلي: اليهود المغاربة يشكلون جسرا مع المغرب وركنا لبناء السلام

  • رئيس الوفد الإسرائيلي: وصلنا على متن رحلة تاريخية من تل أبيب إلى الرباط

  • مستشار الأمن القومي الإسرائيلي مائير بن شبات: الرحلة التجارية من تل أبيب إلى الرباط "تاريخية"

  • كوشنر: الرئيس ترامب دفع بحل دائم وعادل بشأن الصحراء المغربية

  • كوشنر: واشنطن ستفتح قنصلية أميركية في "الداخلة" في الصحراء الغربية

  • كوشنر: الرئيس ترامب يدشن عهداً جديداً لترسيخ قيم التسامح ومحاربة التطرف

  • كوشنر: الرئيس ترامب يشق عهدا جديدا لترسيخ قيم التسامح ومحاربة التطرف

  • كوشنر: نتظلع لفتح قنصلية في مدينة الداخلة لتعزيز العلاقات الدبلوماسية مع المغرب

  • كوشنر: الرئيس ترمب دفع باتجاه حل دائم وعادل بشأن الصحراء الغربية

  • كوشنر: الولايات المتحدة تعترف بسيادة المغرب على الصحراء المغربية

  • كوشنر: ممتنون للعاهل المغربي على رؤيته الاستراتيجية

  • كوشنر: المغرب وإسرائيل يتجهان لبناء علاقات دبلوماسية كاملة

  • كبير مستشاري البيت الأبيض جاريد كوشنر: الاجتماعات مع الجانب المغربي كانت مثمرة واستثنائية

  • وزير الخارجية المغربي: الإعلان الثلاثي يشكل خارطة طريق فيما يتعلق بالصحراء المغربية والعلاقات مع إسرائيل

  • وزير الخارجية المغربي: الاتفاق على تسيير رحلات الطيران مباشرة بين المغرب وإسرائيل

  • وزير الخارجية المغربي: تم الترخيص لرحلات جوية مباشرة بين المغرب وإسرائيل

  • وزير خارجية المغرب: الاتفاق مع إسرائيل تضمن فتح مكاتب اتصال بالرباط وتل أبيب

  • وزير الخارجية المغربي: إعادة فتح مكتبي اتصال في تل أبيب والرباط خلال الأسبوعين المقبلين

  • وزير خارجية المغرب: موقف الرباط ثابت ولم يتغير من القضية الفلسطينية

  • وزير الخارجية المغربي: الولايات المتحدة ستفتتح قنصلية في الداخلة بالصحراء المغربية

شؤون فلسطينية

شاهد: المراقب العام لوزارة الداخلية بغزة يتفقد إجراءات اختبارات اللياقة لتوظيف الإناث

شاهد: المراقب العام لوزارة الداخلية بغزة يتفقد إجراءات اختبارات اللياقة لتوظيف الإناث
رام الله - دنيا الوطن
تفقد وفد من مكتب المراقب العام، بوزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، برئاسة اللواء ماهر بنات، اليوم الثلاثاء، الإجراءات المتعلقة باختبارات اللياقة الخاصة بالمتقدمات لتوظيف الإناث بوزارة الداخلية المنعقدة في كلية الرباط الجامعية.

وضم وفد مكتب المراقب العام  كل من العقيد صالح أبو عودة مساعد المراقب العام للشؤون الرقابية، وعدد من مدراء الإدارات، وكان في استقبالهم عميد كلية الرباط العميد ناصر سليمان والعقيد دكتور سحر شلبي رئيس لجنة اللياقة، وعقيد ناريمين عدوان مديرة الشرطة النسائية وعدد من الضباط.

واطلع وفد المراقب العام على مراحل واجراءات اختبارات اللياقة للتأكد من سيرها حسب الأصول.

وأثنى بنات خلال جولته على الاجراءات المتبعة باختبارات اللياقة للمتقدمات للوظائف، وفق ما نقل موقع وزارة الداخلية على (الانترنت).

وكانت هيئة التنظيم والإدارة بوزارة الداخلية والأمن الوطني، أعلنت في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، عن فتح باب التسجيل لمسابقة تعيين أفراد- إناث للعمل في قوى الأمن الفلسطينية.







أخبار ذات صلة

الاحتلال يعزز قواته في الضفة الغربية

الاحتلال يعزز قواته في الضفة الغربية

الاحتلال يعتقل طفلاً من ذوي الاحتياجات الخاصة

الاحتلال يعتقل طفلاً من ذوي الاحتياجات الخاصة

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

مستوطنو كريات أربع يعتدون على المواطنين

مستوطنو كريات أربع يعتدون على المواطنين

مستوطنون يضعون &#34;كرفانا&#34; على أراضي قرية أم الريحان

مستوطنون يضعون "كرفانا" على أراضي قرية أم الريحان

قلقيلية: 19 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) من المخالطين

قلقيلية: 19 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) من المخالطين

الخليل: لجان السلامة توجه التنبيه الشديد لـ خمس منشآت

الخليل: لجان السلامة توجه التنبيه الشديد لـ خمس منشآت

جنين: أكثر من 100 حالة وفاة بفيروس (كورونا) منذ بدء الجائحة

جنين: أكثر من 100 حالة وفاة بفيروس (كورونا) منذ بدء الجائحة

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعزز قواته في الضفة الغربية

الاحتلال يعزز قواته في الضفة الغربية

الاحتلال يعتقل طفلاً من ذوي الاحتياجات الخاصة

الاحتلال يعتقل طفلاً من ذوي الاحتياجات الخاصة

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

مستوطنو كريات أربع يعتدون على المواطنين

مستوطنو كريات أربع يعتدون على المواطنين

مستوطنون يضعون &#34;كرفانا&#34; على أراضي قرية أم الريحان

مستوطنون يضعون "كرفانا" على أراضي قرية أم الريحان

قلقيلية: 19 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) من المخالطين

قلقيلية: 19 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) من المخالطين

الخليل: لجان السلامة توجه التنبيه الشديد لـ خمس منشآت

الخليل: لجان السلامة توجه التنبيه الشديد لـ خمس منشآت

جنين: أكثر من 100 حالة وفاة بفيروس (كورونا) منذ بدء الجائحة

جنين: أكثر من 100 حالة وفاة بفيروس (كورونا) منذ بدء الجائحة

منوعات

تعرف على فضائح زواجات الفنانين التي لم تكتمل

تعرف على فضائح زواجات الفنانين التي لم تكتمل

شاهد: جاذبية زوجة عادل كرم الثالثة

شاهد: جاذبية زوجة عادل كرم الثالثة

رضوى الشربيني تعلن توقف برنامجها وتعتذر من الجمهور

رضوى الشربيني تعلن توقف برنامجها وتعتذر من الجمهور

أنغام تخرج عن صمتها وتكشف حقيقة إصابتها بفيروس (كورونا)

أنغام تخرج عن صمتها وتكشف حقيقة إصابتها بفيروس (كورونا)

ما السر الذي تخفيه روان بن حسين لسنوات طويلة ؟

ما السر الذي تخفيه روان بن حسين لسنوات طويلة ؟

نور الغندور تعلق على مشهد تمزق الفستان في كواليس دفعة بيروت

نور الغندور تعلق على مشهد تمزق الفستان في كواليس دفعة بيروت

زوجة باسم ياخور تتعرض للانتقادات بسبب ملابسها.. وترد بعنف

زوجة باسم ياخور تتعرض للانتقادات بسبب ملابسها.. وترد بعنف

شاهد: مي كساب تتعرض للتنمر القاسي بسبب وزنها

شاهد: مي كساب تتعرض للتنمر القاسي بسبب وزنها

الظهور الأخير (للملكة) أحلام بالحجاب والكمامة

الظهور الأخير (للملكة) أحلام بالحجاب والكمامة

درة تعتذر عن دخول السباق الرمضاني للمسلسلات

درة تعتذر عن دخول السباق الرمضاني للمسلسلات

عربي

بدءاً من الأربعاء.. دبي تطلق حملة واسعة ومجانية للتطعيم ضد (كورونا) بلقاح &#34;فايزر&#34;

بدءاً من الأربعاء.. دبي تطلق حملة واسعة ومجانية للتطعيم ضد (كورونا) بلقاح "فايزر"

الكويت تعلن عن موعد وصول أول شحنة من اللقاح ضد (كورونا)

الكويت تعلن عن موعد وصول أول شحنة من اللقاح ضد (كورونا)

وفاة رئيس الوزراء السوري الأسبق بفيروس (كورونا)

وفاة رئيس الوزراء السوري الأسبق بفيروس (كورونا)

جهاز مكافحة الإرهاب العراقي يقتل 12 عنصراً من تنظيم الدولة بالموصل

جهاز مكافحة الإرهاب العراقي يقتل 12 عنصراً من تنظيم الدولة بالموصل