شاهد: المراقب العام لوزارة الداخلية بغزة يتفقد إجراءات اختبارات اللياقة لتوظيف الإناث

















رام الله - دنيا الوطنتفقد وفد من مكتب المراقب العام، بوزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، برئاسة اللواء ماهر بنات، اليوم الثلاثاء، الإجراءات المتعلقة باختبارات اللياقة الخاصة بالمتقدمات لتوظيف الإناث بوزارة الداخلية المنعقدة في كلية الرباط الجامعية.وضم وفد مكتب المراقب العام كل من العقيد صالح أبو عودة مساعد المراقب العام للشؤون الرقابية، وعدد من مدراء الإدارات، وكان في استقبالهم عميد كلية الرباط العميد ناصر سليمان والعقيد دكتور سحر شلبي رئيس لجنة اللياقة، وعقيد ناريمين عدوان مديرة الشرطة النسائية وعدد من الضباط.واطلع وفد المراقب العام على مراحل واجراءات اختبارات اللياقة للتأكد من سيرها حسب الأصول.وأثنى بنات خلال جولته على الاجراءات المتبعة باختبارات اللياقة للمتقدمات للوظائف، وفق ما نقل موقع وزارة الداخلية على (الانترنت).وكانت هيئة التنظيم والإدارة بوزارة الداخلية والأمن الوطني، أعلنت في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، عن فتح باب التسجيل لمسابقة تعيين أفراد- إناث للعمل في قوى الأمن الفلسطينية.