الاحتلال يعتقل طفلاً من ذوي الاحتياجات الخاصة





رام الله - دنيا الوطناندلعت مساء اليوم الثلاثاء مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال على جبل الطويل شرق البيرة.وأفاد شهود عيان بأن جنود الاحتلال لاحقوا الشبان وأطلقوا الرصاص وقنابل الصوت والغاز تجاه المواطنين مما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق.واعتقلت قوات الاحتلال طفلاً من ذوي الاحتياجات الخاصة كان بالقرب من منطقة المواجهات.وذكرت مصادر محلية بأن جنود الاحتلال اعتقلوا الطفل يوسف عابد (12 عاما) واقتادوه الى أحد الجيبات العسكرية.وتشهد منطقة جبل الطويل المحاذية لمستوطنة بسيغوت مواجهات شبه يومية بين الشبان وقوات الاحتلال المتواجدين على أطراف المستوطنة والمتحصنين بالأبراج العسكرية.وأقيمت مستوطنة "بسغوت" عام 1968 على رأس جبل يسمى جبل الطويل، شرق البيرة.وبدأت المستوطنة ببؤرة صغيرة وبيوت متنقلة (كرافانات) ثم تطورت إلى أن أصبحت مستوطنة سكنية تحوي مصنعاً لصناعة الأدوات البلاستيكية، وتمتد على مئات الدونمات من أراضي المواطنين.وفي ظل التزايد السكاني لمدينة البيرة والبالغ عدد سكانها 86 ألف نسمة، فإن "بسغوت"، التي يقطنها نحو 1800 مستوطن، حدّت من التوسع العمراني للمدينة من ناحيتها الشرقية.