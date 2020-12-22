عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى





رام الله - دنيا الوطناقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في ساحاته بمساندة قوات الاحتلال.وأفادت مصادر مقدسية أن 108 مستوطنين بينهم طلبة معاهد يهودية متطرفة وضباط مخابرات الاحتلال اقتحموا ساحات الأقصى في الفترة الصباحية من الاقتحامات اليومية.وأشارت المصادر المقدسية إلى أن عمليات الاقتحام تمت عبر مجموعات من باب المغاربة، وصولا إلى مصلى الرحمة، حيث نفذ المستوطنون جولات استفزازية.وتأتي اقتحامات المستوطنين ضمن جولات دورية يقوم بها قطعان المستوطنين تهدف لتغيير الواقع في المدينة المقدسة والمسجد الأقصى المبارك.وكانت قوات الاحتلال قد مددت الشهر الماضي للمستوطنين نصف ساعة إضافية ضمن اقتحامات الفترة المسائية، لتصبح ما بين الساعة 12:30 حتى الساعة 2:00 بدلاً من الساعة 1:30.وفي تقرير دوري صدر عن المكتب الإعلامي لحركة حماس في الضفة رصد ارتكاب قوات الاحتلال (2050) انتهاكا بحق الشعب الفلسطيني وأرضه في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال شهر نوفمبر/تشرين ثاني الماضي.ورصد التقرير (24) اعتداء على دور العبادة والمقدسات، وبلغ عدد المستوطنين الذي اقتحموا المسجد الأقصى (1361) مستوطنا، بحماية قوات الاحتلال.وأبعدت قوات الاحتلال (10) مواطنين عن أماكن السكن وعن المسجد الأقصى، بينهم حراس للمسجد الأقصى ونائب مدير عام دائرة أوقاف القدس ومدير مركز المخطوطات في المسجد الأقصى.وتعتبر مناطق القدس والخليل ورام الله، الأكثر تعرضا للانتهاكات الإسرائيلية بواقع (348، 276، 265) انتهاكا على التوالي.