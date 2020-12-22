عاجل

  • مستشار الأمن القومي الإسرائيلي: اليهود المغاربة يشكلون جسرا مع المغرب وركنا لبناء السلام

  • رئيس الوفد الإسرائيلي: وصلنا على متن رحلة تاريخية من تل أبيب إلى الرباط

  • مستشار الأمن القومي الإسرائيلي مائير بن شبات: الرحلة التجارية من تل أبيب إلى الرباط "تاريخية"

  • كوشنر: الرئيس ترامب دفع بحل دائم وعادل بشأن الصحراء المغربية

  • كوشنر: واشنطن ستفتح قنصلية أميركية في "الداخلة" في الصحراء الغربية

  • كوشنر: الرئيس ترامب يدشن عهداً جديداً لترسيخ قيم التسامح ومحاربة التطرف

  • كوشنر: الرئيس ترامب يشق عهدا جديدا لترسيخ قيم التسامح ومحاربة التطرف

  • كوشنر: نتظلع لفتح قنصلية في مدينة الداخلة لتعزيز العلاقات الدبلوماسية مع المغرب

  • كوشنر: الرئيس ترمب دفع باتجاه حل دائم وعادل بشأن الصحراء الغربية

  • كوشنر: الولايات المتحدة تعترف بسيادة المغرب على الصحراء المغربية

  • كوشنر: ممتنون للعاهل المغربي على رؤيته الاستراتيجية

  • كوشنر: المغرب وإسرائيل يتجهان لبناء علاقات دبلوماسية كاملة

  • كبير مستشاري البيت الأبيض جاريد كوشنر: الاجتماعات مع الجانب المغربي كانت مثمرة واستثنائية

  • وزير الخارجية المغربي: الإعلان الثلاثي يشكل خارطة طريق فيما يتعلق بالصحراء المغربية والعلاقات مع إسرائيل

  • وزير الخارجية المغربي: الاتفاق على تسيير رحلات الطيران مباشرة بين المغرب وإسرائيل

  • وزير الخارجية المغربي: تم الترخيص لرحلات جوية مباشرة بين المغرب وإسرائيل

  • وزير خارجية المغرب: الاتفاق مع إسرائيل تضمن فتح مكاتب اتصال بالرباط وتل أبيب

  • وزير الخارجية المغربي: إعادة فتح مكتبي اتصال في تل أبيب والرباط خلال الأسبوعين المقبلين

  • وزير خارجية المغرب: موقف الرباط ثابت ولم يتغير من القضية الفلسطينية

  • وزير الخارجية المغربي: الولايات المتحدة ستفتتح قنصلية في الداخلة بالصحراء المغربية

شؤون فلسطينية

مستوطنو كريات أربع يعتدون على المواطنين

مستوطنو كريات أربع يعتدون على المواطنين
رام الله - دنيا الوطن
تضررت مركبة للمستوطنين مساء اليوم الثلاثاء إثر رشقها بالحجارة قرب بلدة بيت أمر قضاء الخليل وذلك بالتزامن مع اعتداء نفذه مستوطنون واستهدف مركبات المواطنين التي كانت تسير قرب مستوطنة كريات أربع.

وأفادت وسائل إعلام عبرية بأن مركبة لأحد المستوطنين أصيبت بأضرار إثر تعرضها للرشق بالحجارة بالقرب من بلدة بيت أمر شمال مدينة الخليل.

وبالقرب من مستوطنة كريات أربع أقدمت مجموعة من المستوطنين على مهاجمة مركبات المواطنين بالحجارة.

وذكرت مصادر محلية بأن العديد من المركبات تضررت إثر هذه الاعتداءات التي تمت تحت حماية وتواجد جنود الاحتلال الإسرائيلي.

وسبق أن حاولت مستوطِنة عصر اليوم دهس ثلاثة أطفال أشقاء في منطقة جبل جالس بمحاذاة مستوطنة "حفال جال" المقامة على أراضي المواطنين شرق الخليل.

وقال المواطن راشد التميمي أحد سكان المنطقة: "إن مستوطِنة حاولت دهس ثلاثة أطفال أشقاء وهم: غزل محمود برادعية (11 عاما)، ونور (8 أعوام)، ومصطفى (3 أعوام)، أثناء مرورهم من الشارع".

وأضاف" إن المستوطنة دخلت بمركبتها الى مدخل الطريق باتجاههم لولا تدخل أحد المواطنين في اللحظات الأخيرة، حيث لاذت بالفرار".

وتعاني مدينة الخليل من وجود أكثر من خمسين موقعا استيطانياً يقيم بها نحو ثلاثين ألف مستوطن، يعملون على تعزيز القبضة الشاملة على المدينة لتحقيق المشروع الديني الصهيوني على أرض فلسطين.

وشهدت مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة، في الساعات الماضية تصعيدا كبيرا في اعتداءات المستوطنين بحق المواطنين وممتلكاتهم، تحت حماية قوات الاحتلال.

وشن المستوطنون هجمات على القرى شرق رام الله ورشقوا مركبات المواطنين جنوب نابلس وشرق الخليل، إضافة الى الاعتداء على منازل وسيارات المقدسيين في حي الشيخ جراح،وطالت الاعتداءات المواطنين وممتلكاتهم في بيت لحم وجنين.

وتواصل مجموعات المستوطنين اعتداءاتها اليومية بحق المواطنين تحت حماية قوات الاحتلال، وسط تصدي الأهالي لهم واندلاع مواجهات.

أخبار ذات صلة

شاهد: المراقب العام لوزارة الداخلية بغزة يتفقد إجراءات اختبارات اللياقة لتوظيف الإناث

شاهد: المراقب العام لوزارة الداخلية بغزة يتفقد إجراءات اختبارات اللياقة لتوظيف الإناث

الاحتلال يعزز قواته في الضفة الغربية

الاحتلال يعزز قواته في الضفة الغربية

الاحتلال يعتقل طفلاً من ذوي الاحتياجات الخاصة

الاحتلال يعتقل طفلاً من ذوي الاحتياجات الخاصة

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

مستوطنون يضعون &#34;كرفانا&#34; على أراضي قرية أم الريحان

مستوطنون يضعون "كرفانا" على أراضي قرية أم الريحان

قلقيلية: 19 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) من المخالطين

قلقيلية: 19 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) من المخالطين

الخليل: لجان السلامة توجه التنبيه الشديد لـ خمس منشآت

الخليل: لجان السلامة توجه التنبيه الشديد لـ خمس منشآت

جنين: أكثر من 100 حالة وفاة بفيروس (كورونا) منذ بدء الجائحة

جنين: أكثر من 100 حالة وفاة بفيروس (كورونا) منذ بدء الجائحة

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعزز قواته في الضفة الغربية

الاحتلال يعزز قواته في الضفة الغربية

الاحتلال يعتقل طفلاً من ذوي الاحتياجات الخاصة

الاحتلال يعتقل طفلاً من ذوي الاحتياجات الخاصة

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

مستوطنو كريات أربع يعتدون على المواطنين

مستوطنو كريات أربع يعتدون على المواطنين

مستوطنون يضعون &#34;كرفانا&#34; على أراضي قرية أم الريحان

مستوطنون يضعون "كرفانا" على أراضي قرية أم الريحان

قلقيلية: 19 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) من المخالطين

قلقيلية: 19 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) من المخالطين

الخليل: لجان السلامة توجه التنبيه الشديد لـ خمس منشآت

الخليل: لجان السلامة توجه التنبيه الشديد لـ خمس منشآت

جنين: أكثر من 100 حالة وفاة بفيروس (كورونا) منذ بدء الجائحة

جنين: أكثر من 100 حالة وفاة بفيروس (كورونا) منذ بدء الجائحة

منوعات

تعرف على فضائح زواجات الفنانين التي لم تكتمل

تعرف على فضائح زواجات الفنانين التي لم تكتمل

شاهد: جاذبية زوجة عادل كرم الثالثة

شاهد: جاذبية زوجة عادل كرم الثالثة

رضوى الشربيني تعلن توقف برنامجها وتعتذر من الجمهور

رضوى الشربيني تعلن توقف برنامجها وتعتذر من الجمهور

أنغام تخرج عن صمتها وتكشف حقيقة إصابتها بفيروس (كورونا)

أنغام تخرج عن صمتها وتكشف حقيقة إصابتها بفيروس (كورونا)

ما السر الذي تخفيه روان بن حسين لسنوات طويلة ؟

ما السر الذي تخفيه روان بن حسين لسنوات طويلة ؟

نور الغندور تعلق على مشهد تمزق الفستان في كواليس دفعة بيروت

نور الغندور تعلق على مشهد تمزق الفستان في كواليس دفعة بيروت

زوجة باسم ياخور تتعرض للانتقادات بسبب ملابسها.. وترد بعنف

زوجة باسم ياخور تتعرض للانتقادات بسبب ملابسها.. وترد بعنف

شاهد: مي كساب تتعرض للتنمر القاسي بسبب وزنها

شاهد: مي كساب تتعرض للتنمر القاسي بسبب وزنها

الظهور الأخير (للملكة) أحلام بالحجاب والكمامة

الظهور الأخير (للملكة) أحلام بالحجاب والكمامة

درة تعتذر عن دخول السباق الرمضاني للمسلسلات

درة تعتذر عن دخول السباق الرمضاني للمسلسلات

عربي

بدءاً من الأربعاء.. دبي تطلق حملة واسعة ومجانية للتطعيم ضد (كورونا) بلقاح &#34;فايزر&#34;

بدءاً من الأربعاء.. دبي تطلق حملة واسعة ومجانية للتطعيم ضد (كورونا) بلقاح "فايزر"

الكويت تعلن عن موعد وصول أول شحنة من اللقاح ضد (كورونا)

الكويت تعلن عن موعد وصول أول شحنة من اللقاح ضد (كورونا)

وفاة رئيس الوزراء السوري الأسبق بفيروس (كورونا)

وفاة رئيس الوزراء السوري الأسبق بفيروس (كورونا)

جهاز مكافحة الإرهاب العراقي يقتل 12 عنصراً من تنظيم الدولة بالموصل

جهاز مكافحة الإرهاب العراقي يقتل 12 عنصراً من تنظيم الدولة بالموصل