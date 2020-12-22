مستوطنو كريات أربع يعتدون على المواطنين





رام الله - دنيا الوطنتضررت مركبة للمستوطنين مساء اليوم الثلاثاء إثر رشقها بالحجارة قرب بلدة بيت أمر قضاء الخليل وذلك بالتزامن مع اعتداء نفذه مستوطنون واستهدف مركبات المواطنين التي كانت تسير قرب مستوطنة كريات أربع.وأفادت وسائل إعلام عبرية بأن مركبة لأحد المستوطنين أصيبت بأضرار إثر تعرضها للرشق بالحجارة بالقرب من بلدة بيت أمر شمال مدينة الخليل.وبالقرب من مستوطنة كريات أربع أقدمت مجموعة من المستوطنين على مهاجمة مركبات المواطنين بالحجارة.وذكرت مصادر محلية بأن العديد من المركبات تضررت إثر هذه الاعتداءات التي تمت تحت حماية وتواجد جنود الاحتلال الإسرائيلي.وسبق أن حاولت مستوطِنة عصر اليوم دهس ثلاثة أطفال أشقاء في منطقة جبل جالس بمحاذاة مستوطنة "حفال جال" المقامة على أراضي المواطنين شرق الخليل.وقال المواطن راشد التميمي أحد سكان المنطقة: "إن مستوطِنة حاولت دهس ثلاثة أطفال أشقاء وهم: غزل محمود برادعية (11 عاما)، ونور (8 أعوام)، ومصطفى (3 أعوام)، أثناء مرورهم من الشارع".وأضاف" إن المستوطنة دخلت بمركبتها الى مدخل الطريق باتجاههم لولا تدخل أحد المواطنين في اللحظات الأخيرة، حيث لاذت بالفرار".وتعاني مدينة الخليل من وجود أكثر من خمسين موقعا استيطانياً يقيم بها نحو ثلاثين ألف مستوطن، يعملون على تعزيز القبضة الشاملة على المدينة لتحقيق المشروع الديني الصهيوني على أرض فلسطين.وشهدت مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة، في الساعات الماضية تصعيدا كبيرا في اعتداءات المستوطنين بحق المواطنين وممتلكاتهم، تحت حماية قوات الاحتلال.وشن المستوطنون هجمات على القرى شرق رام الله ورشقوا مركبات المواطنين جنوب نابلس وشرق الخليل، إضافة الى الاعتداء على منازل وسيارات المقدسيين في حي الشيخ جراح،وطالت الاعتداءات المواطنين وممتلكاتهم في بيت لحم وجنين.وتواصل مجموعات المستوطنين اعتداءاتها اليومية بحق المواطنين تحت حماية قوات الاحتلال، وسط تصدي الأهالي لهم واندلاع مواجهات.