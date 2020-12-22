القدس: الاحتلال يعتقل ثلاثة أطفال بالقرب من باب الرحمة

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الثلاثاء، ثلاثة أطفال أثناء تواجدهم في محيط باب الرحمة أحد بوابات المسجد الأقصى المبارك.



وأفادت مصادر مقدسية بأن قوات الاحتلال المتواجدة بالقرب من باب الرحمة استوقفت الأطفال الثلاثة قبل أن تقدم على اعتقالهم واقتيادهم إلى احد مراكز التوقيف.



