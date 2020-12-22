نتنياهو: قرار غانتس يجر إسرائيل إلى صناديق الاقتراع
رام الله - دنيا الوطن
نقلت قناة (كان) الإسرائيلية، عن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، إن وزير الجيش، زعيم (أزرق أبيض)، بيني غانتس، "انسحب من الاتفاقات المبرمة بيننا"، مضيفاً: أن هذا القرار يجر إسرائيل إلى صناديق الاقتراع.
ومن المقرر، أن تحل (كنيست) تلقائياً عند انتصاف هذه الليلة، لتذهب إسرائيل إلى جولة انتخابات، هي الرابعة في غضون عامين.
وبعد نقاش برلماني صاخب، أجهض بالقراءة الأولى في الهيئة العامة لـ (كنيست) الليلة الماضية، مشروع القانون لتأجيل حلها بغالبية 49 صوتاً، مقابل 47.
نقلت قناة (كان) الإسرائيلية، عن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، إن وزير الجيش، زعيم (أزرق أبيض)، بيني غانتس، "انسحب من الاتفاقات المبرمة بيننا"، مضيفاً: أن هذا القرار يجر إسرائيل إلى صناديق الاقتراع.
ومن المقرر، أن تحل (كنيست) تلقائياً عند انتصاف هذه الليلة، لتذهب إسرائيل إلى جولة انتخابات، هي الرابعة في غضون عامين.
وبعد نقاش برلماني صاخب، أجهض بالقراءة الأولى في الهيئة العامة لـ (كنيست) الليلة الماضية، مشروع القانون لتأجيل حلها بغالبية 49 صوتاً، مقابل 47.
التعليقات