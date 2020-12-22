قلقيلية: 19 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) من المخالطين
رام الله - دنيا الوطن
قالت محافظة قلقيلية اليوم الثلاثاء، إن عدد الإصابات بفيروس (كورونا) لهذا اليوم، بلغ 19 إصابة من المخالطين.
قالت محافظة قلقيلية اليوم الثلاثاء، إن عدد الإصابات بفيروس (كورونا) لهذا اليوم، بلغ 19 إصابة من المخالطين.
ووفق تصريح للمحافظة عبر (فيسبوك)، فإن أكبر عدد من الإصابات كان في مدينة قلقيلية، بواقع 12 إصابة.
كما أعلنت المحافظة تعافي 52 حالة كانت مصابة بالفيروس، ليصل مجموع الإصابات النشطة حتى هذا اليوم 456 إصابة نشطة.
كما أعلنت المحافظة تعافي 52 حالة كانت مصابة بالفيروس، ليصل مجموع الإصابات النشطة حتى هذا اليوم 456 إصابة نشطة.
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