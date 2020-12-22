قلقيلية: 19 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) من المخالطين





ووفق تصريح للمحافظة عبر (فيسبوك)، فإن أكبر عدد من الإصابات كان في مدينة قلقيلية، بواقع 12 إصابة.



كما أعلنت المحافظة تعافي 52 حالة كانت مصابة بالفيروس، ليصل مجموع الإصابات النشطة حتى هذا اليوم 456 إصابة نشطة.





رام الله - دنيا الوطنقالت محافظة قلقيلية اليوم الثلاثاء، إن عدد الإصابات بفيروس (كورونا) لهذا اليوم، بلغ 19 إصابة من المخالطين.