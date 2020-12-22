الخليل: لجان السلامة توجه التنبيه الشديد لـ خمس منشآت

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رام الله - دنيا الوطن

تنفيذاً لتوجيهات محافظ الخليل اللواء جبرين البكري، بخصوص الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس (كورونا)، أشار منسق لجنة الصحة والسلامة العامة في المحافظة د.سليمان جرادات إلى أن لجان الصحة والسلامة العامة المختصة قامت بجولات ميدانية اليوم الثلاثاء.



ووفق تصريح للمحافظة نشرته عبر صفحتها على (فيسبوك)، فإنه تم زيارة ومتابعة 154 منشأة صناعية وتجارية وخدماتية، فيما لمست اللجان التزام 148 منها بشروط السلامة العامة.



ووجهت اللجان التنبيه الشديد لـ خمس منشآت، فيما خالفت اللجان منشأة واحدة غير ملتزمة.