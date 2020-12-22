بدءاً من الأربعاء.. دبي تطلق حملة واسعة ومجانية للتطعيم ضد (كورونا) بلقاح "فايزر"

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أطلقت إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الثلاثاء، حملة واسعة ومجانية للتطعيم ضد (كورونا) بلقاح "فايزر" بداية من يوم غد الأربعاء.



من جهة أخرى، قررت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات في أبوظبي، إعفاء المسافرين الدوليين بمن فيهم سكان أبوظبي والسياح القادمين من الدول المصنفة خضراء من الحجر الصحي.



كما قررت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات في أبوظبي، تقليص مدة الحجر الصحي للقادمين من الدول الأخرى غير المصنفة خضراء إلى عشرة أيام.