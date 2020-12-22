جنين: أكثر من 100 حالة وفاة بفيروس (كورونا) منذ بدء الجائحة

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب، اليوم الثلاثاء تسجيل حالتي وفاة جديدتين متأثرة بإصابتها بفيروس (كورونا) خلال الساعات الـ 24 الماضية.



وبذلك يرتفع عدد حالات الوفاة في المحافظة منذ بدء الجائحة، إلى 101 حالة.



وفي تحديث الحالة الوبائية خلال الساعات الـ 24 الماضية، فقد سجلت المحافظة، 154 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، مقابل 147 حالة شفاء.