دولي

شركتا "بايونتيك وفايزر" تسلمان 12.5 مليون جرعة لقاح للاتحاد الأوروبي

شركتا "بايونتيك وفايزر" تسلمان 12.5 مليون جرعة لقاح للاتحاد الأوروبي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت شركة "بايونتيك" الألمانية أنها وشركة "فايزر" الأمريكية ستقومان بتوريد 12.5 مليون جرعة من لقاحهما للوقاية من مرض (كوفيد-19) للاتحاد الأوروبي بحلول نهاية العام.

وقال شون ماريت، المدير التجاري لشركة "بايونتيك" للصحفيين: إن ذلك أكثر من نصف الكمية المتوقع تسليمها للولايات المتحدة بحلول نهاية العام وتبلغ 20 مليون جرعة.

ويُعطى اللقاح على جرعتين بفارق ثلاثة أسابيع بينهما مما يعني أن هذه الشحنات للاتحاد الأوروبي ستكفي لتطعيم 6,25 مليون شخص وتستعد الشركتان لتسليم الشحنة الأولى بعد الحصول على موافقة الجهة التنظيمية الإثنين، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).

وقال ماريت في إفادة صحافية إنه سيتم في غضون خمسة أيام تسليم الجرعات للدول التي تطلبها من دول الاتحاد الأوروبي وعددها 27 دولة.

وستعمل دول الاتحاد على اتخاذ معايير أمنية لضمان وصول الجرعات. ففي فرنسا أصدرت الحكومة تعليمات للبلديات باتخاذ إجراءات السلامة والأمان استعدادا لوصول اللقاح. 

وستكون الجرعات في البداية مصحوبة بسيارات الشرطة أو حتى الطائرات المسيرة بهدف مراقبة شاحنات النقل وما حولها.

وسيتم الحفاظ على سرية مراكز التوزيع المؤقتة، التي سينقل منها اللقاح إلى المستشفيات ودور رعاية المسنين، وتتحسب الحكومة لوقوع احتجاجات لجماعات معادية للقاح حول مراكز التخزين، أو أعمال إرهابية تستهدف هذه المواقع. 

وقالت السلطات: إنها رصدت محاولات تجسس إلكترونية على هذه المراكز.

أخبار ذات صلة

ملادينوف يعلن اعتذاره عن منصب المبعوث الأممي إلى ليبيا

ملادينوف يعلن اعتذاره عن منصب المبعوث الأممي إلى ليبيا

وزير الصحة الإسرائيلي: تأثير لقاحات (كورونا) سيبدأ بعد شهرين لثلاثة أشهر

وزير الصحة الإسرائيلي: تأثير لقاحات (كورونا) سيبدأ بعد شهرين لثلاثة أشهر

بريطانيا تسجل حصيلة يومية قياسية بإصابات فيروس (كورونا)

بريطانيا تسجل حصيلة يومية قياسية بإصابات فيروس (كورونا)

الصين تدعو الولايات المتحدة للعودة المبكرة إلى الاتفاق النووي

الصين تدعو الولايات المتحدة للعودة المبكرة إلى الاتفاق النووي

الرابعة في غضون عامين.. (كنيست) تحل نفسها هذه الليلة وتقرر التوجه للانتخابات

الرابعة في غضون عامين.. (كنيست) تحل نفسها هذه الليلة وتقرر التوجه للانتخابات

الجيش الصيني يُعلن طرده مدمرة أمريكية من مياه قريبة من جزر &#34;نانشا&#34;

الجيش الصيني يُعلن طرده مدمرة أمريكية من مياه قريبة من جزر "نانشا"

فيروس (كورونا) المتحور.. هذه الحقائق المرعبة

فيروس (كورونا) المتحور.. هذه الحقائق المرعبة

أين تُوجد السلالة الجديدة من فيروس (كورونا)؟

أين تُوجد السلالة الجديدة من فيروس (كورونا)؟

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

جنين: أكثر من 100 حالة وفاة بفيروس (كورونا) منذ بدء الجائحة

جنين: أكثر من 100 حالة وفاة بفيروس (كورونا) منذ بدء الجائحة

طولكرم: إزاحة الستار عن حجر الأساس لمشروع إقامة المقر الجديد لمديرية النقل والمواصلات

طولكرم: إزاحة الستار عن حجر الأساس لمشروع إقامة المقر الجديد لمديرية النقل والمواصلات

المطران حنا: القدس بخطر شديد ومخططات استيطانية غير مسبوقة تنتظرنا

المطران حنا: القدس بخطر شديد ومخططات استيطانية غير مسبوقة تنتظرنا

اتفاقية بين &#34;الاستثمار الفلسطيني&#34; و&#34;الغرف التجارية الصناعية الزراعية&#34; لدعم قطاع المنشآت الصغيرة

اتفاقية بين "الاستثمار الفلسطيني" و"الغرف التجارية الصناعية الزراعية" لدعم قطاع المنشآت الصغيرة

كتائب القسام تزف أحد عناصرها بعد وفاته إثر جلطة دماغية

كتائب القسام تزف أحد عناصرها بعد وفاته إثر جلطة دماغية

بيت لحم: قرار بإغلاق مسجدٍ بسبب ظهور حالات مصابة بفيروس (كورونا)

بيت لحم: قرار بإغلاق مسجدٍ بسبب ظهور حالات مصابة بفيروس (كورونا)

الجهاد الإسلامي: المقاومة هي الطريق الوحيد لاستعادة حقوق شعبنا

الجهاد الإسلامي: المقاومة هي الطريق الوحيد لاستعادة حقوق شعبنا

جنين: الشرطة تقبض على مطلوبين للعدالة وتضبط مركبات غير قانونية

جنين: الشرطة تقبض على مطلوبين للعدالة وتضبط مركبات غير قانونية

منوعات

تعرف على فضائح زواجات الفنانين التي لم تكتمل

تعرف على فضائح زواجات الفنانين التي لم تكتمل

شاهد: جاذبية زوجة عادل كرم الثالثة

شاهد: جاذبية زوجة عادل كرم الثالثة

رضوى الشربيني تعلن توقف برنامجها وتعتذر من الجمهور

رضوى الشربيني تعلن توقف برنامجها وتعتذر من الجمهور

أنغام تخرج عن صمتها وتكشف حقيقة إصابتها بفيروس (كورونا)

أنغام تخرج عن صمتها وتكشف حقيقة إصابتها بفيروس (كورونا)

ما السر الذي تخفيه روان بن حسين لسنوات طويلة ؟

ما السر الذي تخفيه روان بن حسين لسنوات طويلة ؟

نور الغندور تعلق على مشهد تمزق الفستان في كواليس دفعة بيروت

نور الغندور تعلق على مشهد تمزق الفستان في كواليس دفعة بيروت

زوجة باسم ياخور تتعرض للانتقادات بسبب ملابسها.. وترد بعنف

زوجة باسم ياخور تتعرض للانتقادات بسبب ملابسها.. وترد بعنف

شاهد: مي كساب تتعرض للتنمر القاسي بسبب وزنها

شاهد: مي كساب تتعرض للتنمر القاسي بسبب وزنها

الظهور الأخير (للملكة) أحلام بالحجاب والكمامة

الظهور الأخير (للملكة) أحلام بالحجاب والكمامة

درة تعتذر عن دخول السباق الرمضاني للمسلسلات

درة تعتذر عن دخول السباق الرمضاني للمسلسلات

عربي

بدءاً من الأربعاء.. دبي تطلق حملة واسعة ومجانية للتطعيم ضد (كورونا) بلقاح &#34;فايزر&#34;

بدءاً من الأربعاء.. دبي تطلق حملة واسعة ومجانية للتطعيم ضد (كورونا) بلقاح "فايزر"

الكويت تعلن عن موعد وصول أول شحنة من اللقاح ضد (كورونا)

الكويت تعلن عن موعد وصول أول شحنة من اللقاح ضد (كورونا)

وفاة رئيس الوزراء السوري الأسبق بفيروس (كورونا)

وفاة رئيس الوزراء السوري الأسبق بفيروس (كورونا)

جهاز مكافحة الإرهاب العراقي يقتل 12 عنصراً من تنظيم الدولة بالموصل

جهاز مكافحة الإرهاب العراقي يقتل 12 عنصراً من تنظيم الدولة بالموصل