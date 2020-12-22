شؤون فلسطينية

طولكرم: إزاحة الستار عن حجر الأساس لمشروع إقامة المقر الجديد لمديرية النقل والمواصلات

طولكرم: إزاحة الستار عن حجر الأساس لمشروع إقامة المقر الجديد لمديرية النقل والمواصلات
رام الله - دنيا الوطن
أزاح كل من محافظ طولكرم عصام أبو بكر ووزير النقل والمواصلات عاصم سالم، الستار عن حجر الأساس لمشروع  إقامة المقر الجديد  لمديرية النقل والمواصلات بطولكرم.

جاء ذلك بمشاركة كل من قائد المنطقة العقيد جمال أبو العز، ومدراء الأجهزة الأمنية، وأمين سر حركة فتح بطولكرم إياد جراد " أبو الصامد" ومدير عام الحكم المحلي بطولكرم م. إياد خلف، ورئيس بلدية طولكرم م. محمد يعقوب، ورئيس بلدية زيتا مهند مصاروه، والجهات المختصة ذات العلاقة. 

وأكد أبو بكر على أهمية بناء  المقر الجديد لمديرية النقل والمواصلات بطولكرم، وخاصة أنه حاجة لجميع المحافظة، بحيث تكون لدينا مديرية في هذا الموقع، بعيداً عن أزمة السير، مع توفير كافة الخدمات للجمهور، شاكراً وزير المواصلات وبلدية زيتا، على المشروع الذي يتعلق بهم، والذي من شأنه أن يخفف الكثير من مسائل السير والمرور.  

وأشار سالم إلى أنه يجري العمل  وفق إستراتجية حكومية للانتقال  من المباني المستأجرة إلى مباني مملوكة، موضحاً بأن المبنى الجديد لمديرية النقل والمواصلات بطولكرم سيكون وفق المواصفات المعتمدة، التي من شأنها أن تساهم بتقديم الخدمة الأفضل للمراجعين في محافظة طولكرم، مع الأخذ بعين الاعتبار بأن تكون صالات خدمة المواطنين بشكل أكبر وأفضل من السابق، منوهاَ إلى  مواصلة العمل بهذه الآلية في جميع المحافظات لبناء جميع مؤسسات الوطن. 

هذا وتخلل الفعالية كلمة لممثل عن بلدية زيتا، والمهندس المشرف والذي تحدث عن المشروع من حيث المساحة والتصميم، والمرافق المتعلقة بالمديرية، والساحات ومواقف السيارات ومركز خدمة الجمهور.    

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