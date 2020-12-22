شؤون فلسطينية

المطران حنا: القدس بخطر شديد ومخططات استيطانية غير مسبوقة تنتظرنا

المطران حنا: القدس بخطر شديد ومخططات استيطانية غير مسبوقة تنتظرنا
المطران حنا
رام الله - دنيا الوطن
قام المطران عطا الله حنا، رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس صباح اليوم الثلاثاء، يرافقه عدداً من رجال الدين المسيحي بجولة تفقدية في عدد من احياء القدس وخاصة داخل البلدة القديمة.

وفي نهاية هذه الجولة قال المطران أمام عدد من الإعلاميين الذين تواجدوا في المكان، بأن "ما ينتظرنا في المدينة المقدسة انما هي مخططات خطرة ومشاريع استيطانية غير مسبوقة واستهداف مروع للحضور الفلسطيني في المدينة المقدسة".

وقال المطران حنا: القدس مدينة تسرق منا في كل يوم وتستهدف مقدساتها واوقافها وانسانها فكل شيء فلسطيني مسيحي او اسلامي مستهدف ومستباح في هذه المدينة المقدسة في ظل حالة انقسام فلسطيني مؤسفة ومخجلة وفي ظل وضع عربي مترهل ومتآكل.

وقال: إننا ذاهبون الى مرحلة في غاية الخطورة ولكننا لسنا متشائمين ولن نكون كذلك رغما عن كل ما نراه امامنا من استهداف غير مسبوق لمدينتنا المقدسة ، فنحن باقون في القدس وسنبقى ندافع عنها وبكافة الوسائل المتواضعة التي نملكها ولعل اهم ما يجب ان نقوم به كفلسطينيين مقدسيين هو ان نكون موحدين متآلفين محبين لبعضنا البعض لان وحدتنا واخوتنا وتلاقينا انما هو قوة لنا لكي نتمكن من الصمود والثبات في هذه الارض المقدسة والدفاع عنها.

ودعا المطران حنا إلى تحرك عربي جاد لحشد الطاقات وندعو دعاة حقوق الانسان في عالمنا للتحرك نصرة للقدس وقضيتها العادلة وانسانها ومقدساتها واوقافها.

وقال: فلا يجوز الاكتفاء ببيانات الشجب والاستنكار امام ما يحدث في القدس ولا نريد ان نصل الى مرحلة نبكي فيها على اطلال ما تبقى من مدينة القدس.

وشدد المطران حنا على أن هنالك حاجة لتوحيد الصفوف ونبذ الفرقة والفتن والانقسامات في مجتمعنا وهنالك حاجة لتحرك عربي جاد كما انه من الاهمية بمكان ان نبقى في حالة تواصل دائم ومستمر مع اصدقاءنا المنتشرين في سائر ارجاء العالم لكي نوصل اليهم رسالة فلسطين وحقيقة ما يحدث فيها.

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